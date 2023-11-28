  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu maaşı alanlar dikkat! Artık böyle olacak! Müjde, tüm Türkiye’ye duyuruldu

İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Erdoğan’dan bomba “Hamas” hamlesi! Tüm dünya, bunun nasıl olduğunu konuşuyor

ABD'li iki dünya devi bankadan flaş “Türkiye” kararı! Tüm dünyaya böyle ilan ettiler

İran'dan şaşırtan ABD çıkışı! Gazze'de...

İsrail’in rehinelerin konuşmasına izin vermemesine şaşmamalı: İsrailli rehineden Hamas’a mektup

İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı

İran'dan beklenmedik Türkiye kararı! İptal ettiler

Satanist Metallica grubu Suudi Arabistan'da konser verecek!

Yeni asgari ücreti resmen Türkiye'ye açıkladı! 'Beklentim bu' dedi, inanılmaz rakam ortaya çıktı
Ekonomi Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Uzmanı merak edilenleri açıkladı!
Ekonomi

Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Uzmanı merak edilenleri açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 16:52:00 -

Askerlik borçlanması tam anlamıyla askerlik görevini ifa etmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının askerlik sürelerini borçlanarak sosyal güvenlik sistemlerindeki emekliliklerine erken hak kazanabilmek amacıyla prim günlerine ekleyebilmelerini sağlayan bir avantajdır. Bu sayede vatandaş sanki askerlik zamanı süresince çalışmış sayılıyor gibi SGK prim süresine ekleme yapılır ve böylelikle beklenildiğinden daha erken bir şekilde emeklilik sağlanır.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, askerlik borçlanması hakkında şu bilgileri verdi:

İşe girmeden askerlik yaptıysanız...

“İlk işe girdiğiniz tarihten önce askerlik yaptıysanız başlangıcınız geri çeker. Örneğin 1995’te işe girdiniz ama 1993’te askerlik yaptınız diyelim. 1995’ten geriye askerlik süresince çekecek. 6 ise 6 ay, 18 ay ise 18 ay... Bu da pirim gününde düşmeye sebep olacak ve borçlanma süreniz kadar başlangıcınızı geri çekip daha erken emekli olmanızı sağlayacak.

İşe girdikten sonra askerlik yaptıysanız... 

Askerliğinizi ilk işe girdiğiniz tarihten sonra yaptıysanız... 1995’te işe girdiniz, askerliği de 1997’de yaptınız diyelim. Bu size sadece prim gün sayısı olarak geri dönüyor, başlangıcınızı geriye çekmiyor. 

Aralık ayından sonra zamlanacak 

Her borçlanma gibi askerlik borçlanmaları da zamlanır. Asgari ücrete zam geldiği zaman sizin borçlanmanıza da zam gelecek. Aralık sonuna kadar başvurunuzu yaparsanız gelecek zamlardan etkilenmezsiniz.

Profesyonel destek alın 

Askerlik borçlanması sayesinde, bazı dönemlerde 300-400 gün geriye çektiği için erken emekli olabiliyorsunuz. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ben bu askerlik borçlanmasını kaç paradan ödeyeceğim? Asgariden mi ödeyim iki katından mı ödeyim? Maaşa getirisi ne? Benden götürüsü var mı? Askerliğimin tamamını mı ödeyim, 3 ayını mı ödeyim? Bu gibi sorularınız için profesyonel danışmanlık hizmeti alınmasını tavsiye ediyorum.”

Yeni dijital ödeme çözümü! Yeni gelenler 50 Yanımda Puan kazanıyor!
Yeni dijital ödeme çözümü! Yeni gelenler 50 Yanımda Puan kazanıyor!

Ekonomi

Yeni dijital ödeme çözümü! Yeni gelenler 50 Yanımda Puan kazanıyor!

Aman dikkat! Cezası 100 bin lira! İşte 7 soruda kısa dönem kiralama kanunu!
Aman dikkat! Cezası 100 bin lira! İşte 7 soruda kısa dönem kiralama kanunu!

Ekonomi

Aman dikkat! Cezası 100 bin lira! İşte 7 soruda kısa dönem kiralama kanunu!

Özel ve avantajlı fırsatlar! VakıfBank tarımın ve çiftçinin "Daima Yanında"
Özel ve avantajlı fırsatlar! VakıfBank tarımın ve çiftçinin “Daima Yanında”

Ekonomi

Özel ve avantajlı fırsatlar! VakıfBank tarımın ve çiftçinin “Daima Yanında”

Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Yapay zeka destekli iş birliğine imza attı!
Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Yapay zeka destekli iş birliğine imza attı!

Ekonomi

Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Yapay zeka destekli iş birliğine imza attı!

100 yıldır ülkemizin hizmetinde! Shell’den bir anlamlı iş birliği daha!
100 yıldır ülkemizin hizmetinde! Shell’den bir anlamlı iş birliği daha!

Ekonomi

100 yıldır ülkemizin hizmetinde! Shell’den bir anlamlı iş birliği daha!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23