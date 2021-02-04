28 Ocak'ta TBMM Milli Savunma Komisyonu, Askerlik Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapılmasını kabul etti. Bu gelişmenin ardından özellikle sosyal medyada askerlik süresinin uzatılacağı yönünde iddialar yer almaya başladı. Milyonlarca kişi askerlik süresinin uzayıp uzamayacağını, askerliğin kaç ay yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, askerlik süresi uzatılacak mı? Askerlik kaç ay olacak?

Askerlik 18 ay mı olacak? Askerlik uzayacak mı?

Askerlik süresinin uzatılacağı yönündeki iddialar akılları bir hayli karıştırdı. Konu hakkında Milliyet Gazetesi'nde yer alan haberde güvenlik kaynaklarının askerlik süresine dair herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmedikleri belirtildi. Vatani görevini yapanların bu söylentileri ciddiye almamaları da istendi. Askerlik süresinin uzatılmasıyla ilgili bir çalışma bulunmuyor. Kanunda süreyle ilgili değil başka düzenlemelerin yapılacağı ifade edildi.

Bilindiği gibi zorunlu askerli süre 6 ay. Er ve erbaşların eğitim durumlarına bakılmaksızın herkes askerliğini 6 ay yapıyor. Askerliğini 12 ay yapanlar ise yedek subay ve astsubay rütbesiyle askerlik hizmetini tamamlıyor.