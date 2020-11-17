Askerliği yetecek kadar borçlanmak mümkün mü?

Soru: Benim Bağ-Kur sigorta başlangıcım 4.10.2000 tarihidir. 2018 yılına kadar eksiksiz Bağ-Kur primi ödedim. Doğum tarihi 12.6.1970 tarihidir. Eğer askerlik borçlanırsam hangi tarihte emekli olurum? Ali Y.

Cevap: Askerlik borçlanması yapmazsanız 9000 gün primle 60 yaşında, 5400 gün prim şartlarından ise 62 yaşında emekli olabilirsiniz. En az 13 ay askerlik borçlanması yapmanız halinde sigorta başlangıcınız 4.9.1999 tarihine geleceğinden 5400 gün prim şartlarından 58 yaşında Bağ-Kur emeklisi olmanız mümkün olacak. Yine Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK’lı çalışmanız ve en az 13 ay askerlik borçlanmanız halinde de 58 yaşında SSK emeklisi olabileceksiniz.