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Askeriyeye FETÖ operasyonu! Üsteğmen...

Kırşehir'de FETÖ soruşturması kapsamında bir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen görevden uzaklaştırıldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:22
Askeriyeye FETÖ operasyonu! Üsteğmen...

 Kırşehir'in Kaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Y.M, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, bir yıldır Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan Üsteğmen Y.M, İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik bir soruşturma kapsamında açığa alındı.

Uzaklaştırma emri tebliğ edilen Y.M'nin, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından askeri kimliğine ve silahına el konuldu.

Ankara Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Hakkari Çukurca Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev yapan Y.M, bir yıl önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına atanmıştı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 15:22
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  2. Ankara
  3. FETÖ
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