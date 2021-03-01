Askeri uzman uyarısı! Dedeağaç’a ABD yığınağı bizi rahatsız eder

Türkiye, NATO müttefiki ABD’nin, Kuzey Irak’tan Suriye’ye, Kıbrıs’tan Ege’deki Yunan adalarına, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya’ya kadar olan geniş coğrafyada adeta Türkiye’yi kuşatacak askeri yığınaklar yapmasını şüpheyle takip ediyor. Son olarak ABD’nin Defender Europe 2021 Tatbikatı için sınırımıza 55 kilometre mesafedeki Dedeağaç Limanı’na görülmemiş ölçüde askeri yığınak yapması bölgede gerginliği iyiden iyiye artırdı. Mavi Vatan Doktrini’nin mimarlarından Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, ABD’nin Dedeağaç’a yığınak yapmasından, Yunanistan’ın bunu istismar edebileceği ihtimali nedeniyle Türkiye’nin rahatsızlık duyduğunu söyledi.

‘Bıden’ opoulos!

Akit’e özel açıklamalarda bulunan Yaycı, şunları dile getirdi: “ABD ve Türkiye iki NATO müttefiki devlettir. Farklı alanlarda işbirliği yapmaya devam ediyorlar. NATO içerisindeki bir müttefikin Türkiye’yi istilası normal şartlarda asla tahayyül edilemez. Fakat şu da bir gerçek ki Biden Yunan sempatizanıdır. Kendisine Amerika’da takma isim olarak Bidenopoulos denilmektedir. Kendisi daha önce ‘Ben bir fahri Yunanım’ demiştir. Dışişleri Bakanı Blinken da böyle biridir. Dikkatli olmalıyız. Bu tatbikat her ne kadar Rusya’ya karşı yapılıyor olsa da şu bir gerçek ki Dedeağaç’ta üs kurulması ve yanı başımızda bu denli bir yığınaklanma ile böyle bir tatbikat yapılıyor olması bizi rahatsız etmiştir. Ayrıca böyle bir tatbikat Karadeniz’de de stresi artırabilir bu da bizi de rahatsız eder. Fakat yanı başımıza sınırımıza, üstelik Yunanistan gibi iyi niyetten yoksun bir ülkede bu kadar fazla yığınak daha rahatsız edicidir.

Karın ağrıları “Mavi Vatan”

Yine ABD’de bu çevrede çok rağbet gören Atlantik Konseyi bir rapor çıkarmış ve Türkiye’nin bir ‘Serseri Devlet olması ihtimalini’ çok yüksek bulmuştur. Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda ilerlemeli ve diğer ülkelerinde çıkarlarını ve çatışmalarını iyi analiz ederek oyunları bozmalı ve dahi oyunlar kurmalıdır... Türkiye’nin Mavi Vatan Doktrinini uygulamasına da son derece karşılar. Bu nedenden dolayı, çeşitli mecradan birçok karşıt ses çıkmakta ve girişimler bulunmaktadır. Dışımızda olduğu kadar maalesef içimizde de durum böyledir. Bunlar da ya cahil ya da hainlerdir. Bu nedenle milletimiz agah olmalı, devletimiz de pragmatik olmalıdır. Türkiye’de birlik ve dirlik oldukça, Türkiye emin adımlarla ilerleyecek ve Türkiye dirayetle, dik duruşla emin bir şekilde ilerledikçe Türkiye başarılı olacaktır.”

Rahatsızlık veren tatbikat

ABD, NATO çerçevesinde Orta ve Doğu Avrupa’da yapacağı ‘Defender Europe 21’ tatbikatı için Yunanistan’ın Dedeağaç limanına adeta çıkarma yapıyor. Türkiye sınırına 55 km uzaklıktaki limana toplam 145 helikopter, 1800’den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personel çıkarılacak. Operasyonun iki gün içinde başlaması bekleniyor. Tatbikatta yer alacak ABD güçlerinin ilk bölümü “Endurance” adlı yük gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek. Bazı NATO üye ülkelerinin de yer alacağı tatbikat, ilkbaharda başlayarak yaz ortalarında tamamlanacak. Tatbikat; Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya’da gerçekleştirilecek.