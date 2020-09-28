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Aktüel Askeri operasyonlara katkı sağlayacak cihazla birincilik elde ettiler
Aktüel

Askeri operasyonlara katkı sağlayacak cihazla birincilik elde ettiler

Tehlikeli mağaraların içlerinin tespiti için geliştirdikleri "Pratik5000" ile TEKNOFEST 2020'de birinci olan KSÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisiliği Bölümü öğrencileri başarılarını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ile paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:55:34 -
Askeri operasyonlara katkı sağlayacak cihazla birincilik elde ettiler

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, askeri operasyonlarda tehlikeli mağaraların içlerinin tespiti için geliştirdikleri "Pratik5000" ile TEKNOFEST 2020'de birinci olmanın gururunu yaşıyor.

Üzerinde ultrasonik ses dalgaları, FPV kamera, metal ve metan gazı sensörü gibi bileşenleri bulunan "Pratik5000" cihazı, askerlerin operasyon yapmasının tehlikeli olabileceği mağara, tünel gibi bölgelere askerlerden önce girerek, bölgenin haritası, kişi sayısı, herhangi yanıcı gaz veya tuzaklanmış patlayıcı olup olmadığı hakkında bilgi veriyor ve görüntü aktarımı gibi operasyon için kritik derecede önemli bilgileri askerlere iletiyor.

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'de alanlarında birinci olan öğrenciler başarılarını ziyaret ettikleri KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile paylaştı.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Can, Türkiye'nin, her alanda yerli ve milli üretimi hedeflediğini dile getirdi.

Can, TEKNOFEST'in üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin çalışmalarını somut olarak ortaya koyabilmesi adına önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Öğrencilerinin TEKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attıklarını aktaran Can, şunları söyledi:

"Türkiye artık her alanda milli ve yerli üretimi hedeflemiştir. Biz de üniversite olarak bu hedefe kilitlendik. Bu doğrultuda hocalarımız ve öğrencilerimiz çalışıyorlar. Danışmanlığını Prof. Dr. Ahmet Alkan'ın yaptığı üniversitemiz Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan'ın temsil ettiği "Pratik5000" isimli proje, Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde Türkiye birinciliği derecesi almıştır. Kendilerini tebrik ediyorum."

Eray Sakarya da cihaz hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Cihaz sayesinde canlı görüntü aktarımı, tünel içerisinde herhangi bir metan gazı olup olmadığı veya tuzaklanmış bir anti personel mayınını tespit edebiliyoruz. Ana taşımayı paletler gerçekleştiriyor ama onların aşamayacağı engel çıktığında ise kanatlarımız 15 santimetre kadar açılarak engelleri uçarak geçiyor ve tekrar paletlerle yoluna devam ediyor. Bunu görev süremizi uzatmak adına yaptık. Kamera üzerindeki stabilizasyon sistemiyle pilotun gözüne gelen gözlük yardımıyla herhangi bir yöne pilot başını çevirdiğinde kendi yönünü ona doğru çevirebiliyor. Cumhurbaşkanımızdan birincilik ödülü aldık."

Projenin danışmanlığını yürüten KSÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Alkan ise öğrencilerinin kendisini gururlandırdığını ve bu başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Can, Sakarya, Kavan ve Alkan'a başarılar dileyerek, ceviz ağacından yapılmış sandık hediye etti.






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