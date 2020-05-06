"Askeri öğrenci olamaz" raporu veren FETÖ şüphelisi tabipler hakkında fezleke

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ileri sürülen yarbay ve albay rütbesindeki bir kısmı emekli bazı askeri tabiplerin, gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrencinin harp okuluna geçişine engel oldukları iddialarına ilişkin fezleke düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekede, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen askeri tabiplerin, örgütün kadrolaşma stratejisi doğrultusunda hareket ederek gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenledikleri iddia edildi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile 12'si tutuklu 19 askeri tabibin şüpheli olarak yer aldığı fezlekede, sağlık raporlarıyla Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıfta eğitim gören öğrencilerin harp okullarına geçişlerine engel olunduğu belirtildi.

Fezlekede, FETÖ'nün ülke çapında yasa dışı oluşumları içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kadrolaşmaya her şeyden fazla önem verdiği ifade edilerek, subay yetiştirmek üzere kurulan Askeri Liseler ile Deniz, Hava ve Kara Harp Okullarındaki öğrencileri yetiştirmekle mükellef sıralı komutanlar ile öğretim görevlisi akademisyen subaylara değinildi.

Bu subayların temelleri ve kurgusu 1970'li yılların ortalarına dayanan hücre tipi yapılanmayı esas alan geniş kapsamlı bir faaliyete giriştikleri belirtilen fezlekede, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'ya kadar devam eden süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerindeki güç ve etkinliğin tesisi amacıyla özellikle Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel ve Tayin Daire Başkanlıklarında neredeyse firesiz bir kadrolaşma ve yayılma hedeflerini gerçekleştirdiği anlatıldı.

Fezlekede, Kuvvet Personel ve Tayin Daire Başkanlıklarına yerleştirilmiş örgüt mensuplarınca kendilerine verilen listelerin işleme konulması sonucunda askeri liseler ve harp okullarındaki subay ve diğer eğitici kadroların, FETÖ/PDY'nin güdüm ve kontrolüne girdiği, bu noktadan itibaren de kuruluş amacı Türk Silahlı Kuvvetlerine subay yetiştirmek olan askeri eğitim kurumlarının, ilerleyen süreçte örgütün kontrol ve hakimiyetine girmeye başladığı aktarıldı.

Fezlekede, FETÖ'nün bu süreçte, örgüt içerisine yerleştirdiği askeri tabipleri etkin şekilde kullanmak suretiyle, harp okullarında ve askeri liselerde kendilerinden olmayan öğrencileri gerçeği yansıtmayan tıbbi nedenler ve bahaneler bularak askeri öğrencilikten ayırmaya başladığı anlatıldı.



Türkiye'nin en güzide ve eski eğitim kurumlarından 1945'te kurulan Kuleli Askeri Lisesi'nin, hafiften ağıra doğru seyreden bir kadrolaşma faaliyeti çerçevesinde 15 Temmuz 2016'ya kadar devam eden süreçte FETÖ/PDY'nin hakimiyet ve kontrolüne geçtiği vurgulanan fezlekede, haklarında gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenlenerek, Kara Harp Okuluna geçişleri engellenen mağdur 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisinin tamamının 1994 doğumlu olup, okulda 2008 yılı Ağustos ayı içerisinde eğitime başladığı anlatıldı.

Fezlekede, bu öğrencilerin 1 yıl yabancı dil hazırlık eğitim ve 4 yılı normal öğretim görmelerinin ardından, 2013 yılı Haziran-Temmuz aylarında mezun edilerek Kara Harp Okuluna doğrudan geçişi yapılması gerektiği belirtilerek, 5 yıllık eğitim süresi içerisinde örgüt mensubu komutanlar tarafından verilen cezaların ayrıntılarına değinildi.

- Mağdurlar hakkındaki disiplin cezalarını, FETÖ'den işlem görenler vermiş

Fezlekede, 33 mağdur öğrenci hakkında verilen disiplin cezalarının çoğunluğunun, örgüt üyesi olmak suçundan adli işlem yapılan ve kamu görevinden çıkartılan sıralı komutanlar tarafından verildiği anlatılarak, müşteki-mağdurların okuldan ilişiklerinin kesilmesine neden olan raporlara ait açıklamalara yer verildi.

Haklarında "askeri öğrenci olamaz" raporu verilen mağdurların savcılıkça alınan ifadelerinin yer aldığı fezlekede, mağdurların herhangi bir rahatsızlıkları bulunmamasına rağmen kendileriyle ilgili olumsuz rapor verenlerden şikayetçi oldukları, bir kısmına ise rahatsızlığı olmadığına dair başka hastane ve kurumlarca verilen raporların dikkate alınmadığını kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığı TSK Sağlık Komutanlığının 26 Nisan 2013 tarihli resmi yazısıyla aralarında Kuleli Askeri Lisesi'nin de bulunduğu tüm askeri liseler ve harp okullarına ilişkin sağlık muayenelerinin ne surette, hangi askeri hastanede ve hangi askeri tabipler tarafından yapılacağının anlatıldığı aktarılan fezlekede, son sınıfta eğitim gören tüm öğrencilerin sağlık muayenelerinin, 6 Mayıs 2013-7 Ağustos 2013 tarihleri arasında Kasımpaşa Asker Hastanesi Hava Harp Okulu Hava Sağlık Muayene Merkez Başkanlığı'nda yapılacağına ve doktorların adlarına yer verildiği belirtildi.

Fezlekede, TSK Sağlık Komutanlığı 26 Nisan 2013 tarihli bir görevlendirme emrinde, hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan birkaç hususun dikkat çektiği vurgulanarak, GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gümüşsuyu Asker Hastanesi ve Kasımpaşa Asker Hastanesi'nde her klinik branştan çok sayıda askeri tabibin bulunduğu anlatıldı.

Buna rağmen, görevlendirme emrindeki askeri tabiplerin tamamının, şüphelilerden Tabip Albay Erkan Bozkanat'ın rütbe ve kıdem durumu itibarıyla muayeneyi yapacak heyete başkanlık etmesi ve her öğrencinin muayenesini yapacak sağlık kurulu heyetine katılacak askeri tabipleri belirleme yetkisine sahip olmasının sağlandığı ifade edildi.

Mağdur 33 öğrencinin tamamının Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim başlamadan hemen önce, 2008'de sağlık kurulu tarafından detaylı muayene edildiği ve haklarında askeri öğrenciliğe engel tıbbi bir rahatsızlıklarının bulunmadığına ilişkin sağlık raporu düzenlendiği vurgulanan fezlekede, sağlık kurulu kararına katılan askeri tabip şüphelilerin 15 Temmuz 2016'dan itibaren tabi tutuldukları adli ve idari tasarrufların irdelendiği, bir tabip doktor hariç diğer tüm şüphelilerin örgütle iltisakının bulunduğu kaydedildi.

Fezlekede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen başta olmak üzere tüm şüpheliler hakkında tek tek hukuki değerlendirmelere ve tüm şüpheliler hakkında istenen ceza maddeleri ve eylemlerine de yer verildi.

- İstenen cezalar

Elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu fezlekede, Gülen'in azmettirici sıfatıyla "cebir veya tehdit kullanılarak eğitim ve öğretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediği, her bir mağdur için de 33 kez istenen cezanın tatbik edilmesi gerektiği belirtildi. Fezlekede, Gülen'in ayrıca "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olay tarihinde Sağlık Kurulu Başkanı olan Tabip Albay Erkan Bozkanat hakkında "cebir veya tehdit kullanılarak eğitim ve öğretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından, diğer şüpheli askeri tabipler Binbaşı Mehmet Sadun Yücel, Albay Ramazan Akyıldız, Albay Suat Demirtuğ, Binbaşı Mehmet Sami İyisoy, Albay Mustafa Aparcı, Binbaşı Ercan Karabacak, Yüzbaşı Mustafa Güneş, Yüzbaşı Öner Tatar, Yüzbaşı Battal Altun, Albay Altan Kaçan, Binbaşı Yavuz Öztürker, Binbaşı Kadir Çolakoğlu, Yüzbaşı Taner Kar, Albay Ahmet Özbek, Yarbay Ömer Sağlam ve Binbaşı Hüseyin Günay ve Binbaşı Zafer Işılak hakkında ise "cebir veya tehdit kullanılarak eğitim ve öğretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hapis cezası istendi.

Fezlekede, Tabip Yarbay Kamil Taner Erim hakkında da "cebir veya tehdit kullanılarak eğitim ve öğretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapis cezası talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, iddianameye dönüşebilmesinin takdir ve temini için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosuna gönderildi.



