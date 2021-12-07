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Dünya "Askeri müdahale şart" diyen İsrail'den savaş çağrısı!
Dünya

"Askeri müdahale şart" diyen İsrail'den savaş çağrısı!

İsrailli yetkililer İran ile müzakereler yerine bu ülkeye doğrudan askeri müdahalede bulunulmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:36:00 - 2021-12-07 10:37:34
"Askeri müdahale şart" diyen İsrail'den savaş çağrısı!

İran'ın Viyana'da Avrupa Birliği (AB) ile doğrudan, ABD ile dolaylı olarak nükleer müzakerelerde bulunduğu bu dönemde İsrailli yetkililerin ABD'den açıkça İran'a askeri müdahalede bulunulmasını talep etmeleri dikkat çekiyor.

İsrail medyasına konuşan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Mossad Şefi David Barnea, İran'ın müzakerelerle Batılı devletlerle oyalayıp nükleer silah üretmek üzere olduğunu savundu. Gantz ve Barnea ABD'nin İran'a askeri müdahaleyi öncelemesi gerektiğini vurguladılar.

İsrail Başbakanı Naftali Benett de uranyum zenginleştirmeyi sürdürürken İran'la müzakere edilmesinin anlamsız ve fayda sağlamaktan uzak olduğunu savunarak müzakereler için İran'ın tüm nükleer programının durdurulmasının şart koşulması gerektiğini öne sürdü.

Kaynak: Mepa News

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