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Gündem Askeri kıyafetlerle dolaşan Afganlarla ilgili açıklama
Gündem

Askeri kıyafetlerle dolaşan Afganlarla ilgili açıklama

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde askeri kıyafetlerle dolaşan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 13:08:00 - 2021-08-04 13:27:56

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı. Sahilde grup halinde gezip dolaştıkları görüntüler sosyal medyada çok konululmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarda kamuflajlı dolaştığı görülen Afganlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alındı.

Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

 

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