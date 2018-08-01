0553 313 94 23

Askeri kamuflajla nikah masasına oturdu!

Hakkari'de görevli bir uzman çavuş, Manisa'daki düğün törenine damatlık yerine askeri kamuflajla katıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:37
Askeri kamuflajla nikah masasına oturdu!

Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Kadir Saraç, yıllık izin için geldiği Turgutlu ilçesinde, nişanlısı Büşra Çelik ile evlenmek için belediye nikah memurluğuna başvuru yaptı.

Bugün yapılan nikah törenine askeri kamuflajını giyerek gelen Saraç, dünyaevine girdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymekten gurur duyduğunu belirtti.

Nikah masasına da kamuflaj ile oturmayı çok istediğini dile getiren Saraç, "Sevdiğim işi yapmaktan ve sevdiğim kadınla evlenmekten dolayı mutluyum. Rabbim böyle mutlulukları herkese nasip etsin. İşimi temsil ettiği için kamuflaj ile nikah masasına oturdum. Sevdiğim de yanımda. Daha ne isterim ki." dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:37
  1. Hakkari
  2. kamuflaj damatlık oldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Romanya'da Bronz Çağı'ndan kalma kılıç bulundu!
    1. Romanya'da Bronz Çağı'ndan kalma kılıç..
    2. TANAP’a 5 milyon Euro’luk finansal..
    3. TÜSİAD Başkanı'ndan 'Yeni Sistem'..
    4. TMSF değerinde satışla devlete..
    5. Beşiktaş'tan Vida açıklaması! '21..
    6. Ruhani'nin bakanı hakkında gensoru..
    7. Eski milletvekili vefat etti
    8. Galatasaray'ı çıldırtan teklif!
    9. Enflasyona uzun vadeli ayar
    10. Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde..
    11. Yok böyle intihar biçimi: Fare zehri..
    12. Robert’i kazandığına sevinme, açıkta..
    13. Belediyeyle husumeti olan muhtar,..
    14. Bafra'da darp edilen 72 yaşındaki..
    15. Askeri kamuflajla nikah masasına oturdu!
    16. İran Devrim Muhafızları'ndan zehir..
    17. İstanbul Sultangazi’de silahlı soygun
    18. Gaziantep'te işçi taşıyan servis..
    19. Teknik direktör Güneş istedi, borçlar..
    20. Konya’da geleneği gelecekle buluşturan..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018