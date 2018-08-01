Askeri kamuflajla nikah masasına oturdu!

Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Kadir Saraç, yıllık izin için geldiği Turgutlu ilçesinde, nişanlısı Büşra Çelik ile evlenmek için belediye nikah memurluğuna başvuru yaptı.

Bugün yapılan nikah törenine askeri kamuflajını giyerek gelen Saraç, dünyaevine girdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymekten gurur duyduğunu belirtti.

Nikah masasına da kamuflaj ile oturmayı çok istediğini dile getiren Saraç, "Sevdiğim işi yapmaktan ve sevdiğim kadınla evlenmekten dolayı mutluyum. Rabbim böyle mutlulukları herkese nasip etsin. İşimi temsil ettiği için kamuflaj ile nikah masasına oturdum. Sevdiğim de yanımda. Daha ne isterim ki." dedi.