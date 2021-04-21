Askeri hareketliliği görüştüler! BM ile temas
Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini görüştü.
Yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki güvenlik durumu ve Rusya'nın askeri tahkimatı hususları ele alındı.
Guterres'e Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür eden Zelenskiy, Kırım ve Donbas'taki BM İnsan Hakları Gözlem Misyonunun önemine dikkati çekti.
Görüşmede, taraflar yeni tip koronavirüs aşısının adil tedariki ve ağustosta gerçekleşecek Kırım Platformu konularını ele aldı.