Askeri doktorlara operasyon başlatıldı İstanbul'da kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı öğrencilere sağlık durumlarında bir sorun olmamasına rağmen 'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren binbaşı ve üzeri rütbedeki 17 askeri doktora operasyon başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı öğrencilere sağlık durumlarında bir sorun olmamasına rağmen ‘askeri öğrenci olamaz’ raporu veren binbaşı ve üzeri rütbedeki kurul üyesi 17 askeri doktor hakkında operasyon başlatıldı. Sabah saat:05.00’te başlayan operasyonda 11 askeri doktor yakalandı. 'Vefa' adı verilen operasyonda diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

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