Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Bugün dünyada en fazla Kürdü öldüren terör örgütü PKK terör örgütüdür. 'Kürt düşmanlığıyla' meseleleri saptırmaya çalışıyorlar ya, Kürt düşmanlığı filan yok. Kürtler bizim kardeşimiz ama Kürdün kanına giren PKK'ya ses çıkarmayan HDP, Kürt düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, teklifte askeri düzeni olumsuz etkileyecek, uygulamada yeni problemler doğuracak mahiyette birtakım düzenlemeler bulunduğunu iddia ederek, teklifte hiyerarşiyi bozucu hükümler olduğunu ve mutlak suretle ayıklanması gerektiğini söyledi.

Teklifin üçüncü maddesinde yer alan "Asker kişi herkes tarafından geçici olarak yakalanabilir" ifadesinin ordunun itibarını alaşağı ettiğini savunan Dervişoğlu, "Bu, geçmişte FETÖ'cü çetecilerin askeri varlığımızı hedef alan düşmanca kumpaslarını aklımıza getirmektedir. Bunu ancak Türk ordusunun düşmanları talep eder diye düşünmekteyiz." dedi.

Teklifi, "siyasetin ordu üzerinde vesayet kurma çabası" olarak değerlendiren Dervişoğlu, "Dünyanın en şerefli ordusunu mesnetsiz ithamlara karşı savunmasız hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşman değil, siyasi rakip olarak gördüklerini dile getiren Dervişoğlu, "Yanlış bir mantıktan hareket ediliyor. İşbaşına geldiğiniz günden beri millete mafya dizileriyle ayar vermeye kalkıyorsunuz, siz mafya dizileriyle millete ayar verirseniz mafya da bugün ortaya çıkar devlete ayar vermeye kalkar." iddialarında bulundu.

"Askeri disiplin konusunda da etkinlik daha da artacaktır"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, silahlı kuvvetlerin caydırıcı, güçlü ve disiplinli bir yapıya sahip olması gerektiğinin altını çizerek, bu disiplinin askeri ceza kanunlarının uygulanmasıyla sağlanmaya çalışıldığını söyledi.

Teklifle mevcut yargı sistemindeki aksaklıkların giderilmesinin öngörüldüğünü anlatan Öztürk, "Askeri disiplin konusunda da etkinlik daha da artacaktır. Disiplin konusunda, tarihi geçmişe ve üne sahip kahraman ordumuzun her bir ferdinin yüksek sadakat ve disiplin anlayışı da daha da pekişmiş olacaktır. Unutulmasın ki Türk ordusunun teşkilat yapısı, disiplin anlayışı ve eğitimi bugüne kadar yabancı birçok devlet ordularına örnek teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Son açıklanan rakamlara göre 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18 bin 196 teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çeken Öztürk, "Türkiye'nin caydırıcı güç olarak bölgesinde lider pozisyonda olması bazı dış güçleri öteden bu yana rahatsız etmeye devam etmektedir. Bu hainler, Türkiye'nin caydırıcılığını ortadan kaldırmak için Türk ordusunu hedefe koymuşlardır. Ergenekon, Balyoz kumpasları, FETÖ'cü hainlerin saldırıları ve kara propaganda faaliyetleri hep aynı sebeple yapılmıştır. Ancak, tarih bir kez daha, 'Türk için imkansız bir şey yoktur', olmadığını göstermiştir." diye konuştu.

HDP'li Beştaş ve MHP'li Bülbül arasında "varlık sebebi" tartışması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin İzmir il başkanlığına yapılan saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın fotoğrafıyla kürsüye çıktı.

Türkiye tarihinde ilk defa bir partinin il binasının içinde silahlı bir caninin bir kadını katlettiğini anlatan Beştaş, "Bu nefret iklimine, cinayet ve katliama giden yolu döşeyenler; bu nefret dilidir, hedef göstermedir. Bunun arkasında iktidar vardır, iktidar bloğu vardır." şeklinde skandal iddialarda bulundu.

HDP üzerinden siyaset yürütüldüğünü iddia eden Beştaş, "Hele bir küçük ortak var, varlık sebebi bizim kapatılmamız. Gece gündüz, her gün kapatılsın da kapatılsın. Tamam da kapatma, bir partinin diğer partiyi kapatmasını istemekle olmuyor. Bu ülkede yasalar var. Bu ülkenin anayasası var." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Beştaş'ın bu açıklamalarını kabul etmediklerini belirtti ve MHP'nin Türk milletinin varlığıyla kendi varlığını tarif eden bir siyasi hareket olduğunu vurguladı.

Selahattin Demirtaş'ın terörist cenazeleri için "Gitmezlerse ihraç ederim" dediğini hatırlatan Bülbül, "O teröristlerin ellerinde bizim insanımızın kanı var ve hatta Kürt insanının kanı var. Bugün dünyada en fazla Kürdü öldüren terör örgütü PKK terör örgütüdür. 'Kürt düşmanlığıyla' meseleleri saptırmaya çalışıyorlar ya, Kürt düşmanlığı filan yok. Kürtler bizim kardeşimiz ama Kürdün kanına giren PKK'ya ses çıkarmayan HDP, Kürt düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Beştaş ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Deniz Poyraz'ı terörist ilan ettiğini belirterek, "Siz, mahkeme misiniz?" diye sordu.

Beştaş'ın, "katillerin, mafyanın bozkurt işareti yaptığını" iddia etmesi üzerine Bülbül, "O işaretleri yapan kimse, bunun MHP ile bir bağlantısı varsa, sonu nereye kadar varırsa varsın, bunun sonucuna kadar gidilmelidir diyoruz. Kılıçdaroğlu da bozkurt işareti yaptı. Ne yapacağız? Sayın Kılıçdaroğlu, MHP'li mi?" sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de bu aralar TBMM Adalet Komisyonu'nun oldukça yoğun çalıştığını belirterek, "Bu yoğun çalışmanın sonucunda Türkiye'de adalet adına iyileşme var mı desek o yok tabii. Bazı değişiklikler var." ifadesini kullandı.

Emre, kanun teklifinde yer alan "asker kişinin yakalanması", "bir yıl üzeri hapis cezasıyla cezalandırılan asker kimselerin görevlerinin son bulması" ile "askerin göreve başlama şekli ve disiplin cezalarına" ilişkin muhalefet şerhlerinde kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını anımsattı.

Herhangi bir rütbede, pozisyonda da olsa sokakta suç işlendiği düşünülmesi durumunda vatandaşların askeri alıkoyabileceğini belirten Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun temelinde ne yatıyor? Bunun temelinde korku yatıyor. Çok yakın bir zamanda Türkiye bir darbe girişimi yaşadı. Hani genel gerekçede de bahsediliyor ya uzun uzun asker övgüsü var peşinden konuşmalarda Türkiye'deki darbeler döneminden falan bahsediliyor. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini, ondan sonra Meclis'te kurulan darbe komisyonunda çalışan biri olarak söylüyorum; ilk önce önleyen kimseler askerlerdir. Darbeye karışmayan subaylar, generallerdir. Önleyen askerdir. Siyasetçilerin, halkın, buradaki etkisi, Meclis'teki konuşmalar, vatandaşın sokağa çıkması elbette bunlar yadsınamaz ama emin olun ki bunu esas önleyenler askerlerdir. Ortada emir-komuta içerisinde gerçekleşen bir darbe girişimi yoktur. Eğer ki sizin bir darbe endişeniz varsa, hala darbe endişesi taşıyorsanız o zaman bakılması gereken nokta şudur: Dünyada hangi ülkelerde darbe oluyor, hangilerinde olmuyor."

Bunlara ilişkin araştırmaların bulunduğunu ve bunların çok rahat tespit edilebildiğini dile getiren Emre, "Yani demokrasi endeksi ölçülürken demokrasinin uzun seneler kesintiye uğramaması önemli bir etken, parametre olarak gösteriliyor. Dünyada hangi ülkelerde darbe yok, hangilerinde var. Ben size söyleyeyim, kuvvetler ayrılığının, medya özgürlüğünün, şeffaflığın, denetime açık her kuruşun hesabının sorulabildiği, özgür üniversitelerin ve STK'lerin, sosyal devletin, adil paylaşımın olduğu, hakkaniyetli bir yargı mekanizmasının bulunduğu, yasakların, yolsuzluğun olmadığı ülkelerde darbe falan olmuyor. Darbeyi önlemek istiyorsanız bakmamız gereken yer burası."iddialarında bulundu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan konuşmaların ardından birleşime ara verdi. Adan, aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.