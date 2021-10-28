Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 asker yaralı
Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken 2 asker yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Yaralı 2 asker hastaneye kaldırıldı
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı 2 asker hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırdı.
Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.