  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 asker yaralı
Yaşam

Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 asker yaralı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken 2 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 00:07:00 - 2021-10-28 00:25:45
Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 asker yaralı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Yaralı 2 asker hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı 2 asker hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırdı.

Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küstah tehdit: 2023'te yüzde 90 oy alsa da onu oradan indireceğiz
Gündem

Küstah tehdit: 2023'te yüzde 90 oy alsa da onu oradan indireceğiz

İstanbul'da 'kendine muhabir' isimli bir Youtube kanalına röportaj veren bir kişi AK Parti iktidarına ilişkin küstah tehditler savurdu. ..
Davutoğlu bir kez daha taca çıkıyor! Erdoğan’a söylediğini Temurci’ye de söyledin mi?
Siyaset

Davutoğlu bir kez daha taca çıkıyor! Erdoğan’a söylediğini Temurci’ye de söyledin mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin iç işlerine karışarak Gezi finansörü Osman Kavala’nın serbest bırakılmasın isteyen 10 büyükelçini..
Skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı! Canlı yayında başını açtırdı
Dünya

Skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı! Canlı yayında başını açtırdı

Fransa'da İslam düşmanı cumhurbaşkanı aday adayı olan Eric Zemmour, sokak röportajında, gerçekte tesettürlü olmadığı öğrenilen kadına canlı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay