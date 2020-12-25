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Yaşam Askerdekiler korona aşısı olacak mı?
Yaşam

Askerdekiler korona aşısı olacak mı?

Askerdekiler korona aşısı olacak mı? sorusu askerlik görevini eda eden vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Türkiye'ye günler sonra gelmesi beklenen koronavirüs aşısının kimlere yapılacağı belli oldu. Peki, askerlere aşı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:13:00 -
Askerdekiler korona aşısı olacak mı?

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınında Çin ile anlaşmaya varan Türkiye ilk aşılamaya yakın zamanda başlayacak. Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmeler yapan Koca, "Zorunlu yapılmasından yana değiliz." dedi. Peki, askerlere aşı yapılacak mı?

Askerdekiler korona aşısı olacak mı?

Türkiye’de planlama yapılırken ilk grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler; önce kronik hastalığı olanlar, sonra diğer 65 yaş üzeri kişiler ve kalabalık içerisinde bulunan huzurevi, bakımevi gibi yerlerdeki kişiler ile engelli bireylerin aşılanması söz konusu olacak.

Sonra toplumda hizmet önceliği olan kişiler; polisler, askerler, öğretmenler, adliye çalışanları, cezaevlerinde çalışanlara aşı yapılabilir.

Hizmetin sürdürülmesi yönünden öncelikli olan gruplar yani belediye çalışanları, doğalgaz, elektrik, telefon, internet hizmetleri gibi gruplar bir sonraki grup. Daha sonra peyderpey diğer gruplara doğru gidecek.

En son aşamada tüm bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Yani öncelikle hasta oldukları zaman en çok kayıp yaşayanlar, daha sonra toplumda daha çok dolaşımda olan, diğer insanlara hastalığı bulaştırma, taşıma ihtimali olanlar, ardından tüm bireylere olacak şekilde bir strateji söz konusu.

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