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Gündem 'Asker yok diye ilk gün kadınlara tecavüz edildi' diyen jeofizik mühendisi Ahmet Ercan gözaltına alındı
Gündem

'Asker yok diye ilk gün kadınlara tecavüz edildi' diyen jeofizik mühendisi Ahmet Ercan gözaltına alındı

Sosyal medyadan yaptığı 'Asker yok diye ilk gün kadınlara tecavüz edildi' iddiasında bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 21:02:00 -
'Asker yok diye ilk gün kadınlara tecavüz edildi' diyen jeofizik mühendisi Ahmet Ercan gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle ilgili açıklamalarıyla gündem olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında bir gelişme yaşandı.

Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Elazığ'da gözaltına alındı

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı.

Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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İşte Ahmet Ercan'ın paylaşımlarından bazıları...

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