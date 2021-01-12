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Yaşam Asker ve polisler nöbetteyken namaz kılabilir mi? Nöbette namaz nasıl kılınır?
Yaşam

Asker ve polisler nöbetteyken namaz kılabilir mi? Nöbette namaz nasıl kılınır?

Asker ve polisler nöbetteyken namaz kılabilir mi? Nöbette namaz nasıl kılınır? Vatani görevlerini yerine getiren asker veya polislerin merak ettiği konulardan birisi de nöbet esnasında namaz kılınır mı, nöbette nasıl namaz kılınır konusu oldu. asker ve polisler tarafından nöbet esnasında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, asker ve polisler nöbetteyken namaz kılabilir mi? Nöbette namaz nasıl kılınır?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 22:56:00 -
Asker ve polisler nöbetteyken namaz kılabilir mi? Nöbette namaz nasıl kılınır?

Namaz vakitlerinin nöbet tuttuğunuz zamana gelmiş olması gayet normal bir durumdur. Asker ve polisler nöbet tuttuğu vakitlerde yerinden ayrılarak namaz kılmaya gidememektedirler. Nöbet yerinde silah bırakılarak namazda kılınamamaktadır. Bu durum nöbet halindeyken hem kendinizi hem de etrafınızda bulunan insanları tehlikeye atmanıza neden olabilir. Peki nöbette olan asker veya polisler nasıl namaz kılabilir? İşte söz konusu durumlarda Kuran’da geçen Bakara suresi devreye girer.

Eğer korku duyacak bir durumdaysanız namazı yürüyerek yahut binek üstünde kılın. Güvene kavuşunca da bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah’ın öğrettiği gibi Allah’ı anın.” (Bakara, 2/239)

Söz konusu ayette de belirtildiği gibi nöbet esnasında işaret yollarıyla namaz kılınabilir. İster gözünüzle ister yürüyerek veya ima yaparak o vaktin namazı kılınabilir.

 

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