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Yaşam Asker uğurlamasında canlarını hiçe saydılar
Yaşam

Asker uğurlamasında canlarını hiçe saydılar

Yeniakit Publisher
2024-01-16 11:01:00 -

Asker uğurlamasında canlarını hiçe sayan 8 motorcuya 101 bin TL ceza yazıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlamasında trafiği tehlikeye sokan 8 motosiklet sürücüsüne 101 bin 279 TL ceza yazıldı.

Dörtyol ilçesinde geçtiğimizde günlerde gerçekleştirilen asker uğurlamasında motosiklet sürücüsü otobüsün önünü keserek tehlikeli anlar yaşatmıştı. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, akrobatik hareketler ile gürültü yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve çevreye rahatsızlık veren 8 motosiklet sürücüsü tespit edildi. Motosiklet sürücülerine; 101 bin 279 TL cezai işlem uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.

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