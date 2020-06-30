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Aktüel

Asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarıları

Yeniakit Publisher
2020-06-30 23:54:31 -
Asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarıları

KARABÜK (AA) - Karabük'te asker uğurlaması için otogara gelen vatandaşlara, maske ve mesafe kuralına dikkat edilmesi için görevliler tarafından sık sık uyarılarda bulunuldu.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde haziran ayı celp döneminde askere alınacaklar, aileleri tarafından görev yapacakları şehirlere uğurlandı.

Asker adaylarını birliklerine yolcu etmek üzere otogara gelenlerin sosyal mesafe kuralına genel olarak uyduğu görülse de zaman zaman duygusal anlar yaşanmasından dolayı mesafe kuralı ihlal edildi.

Maske taktıkları görülen vatandaşların terminalde beklemesine müsaade etmeyen polis, sık sık uyarılarda bulundu.

Terminal girişlerinde araçla uzun süre duraklamanın yasak olması gibi önlemlerin de sayesinde kurallarının ihlal edilmesi engellendi.

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