Asker gecesinde silahlar konuştu! 11 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde asker uğurlama gecesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada açılan ateş sonucu 11 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Akdurak Mahallesi Tekeli mevkisinde asker uğurlama töreni sırasında iki gurup arasında tartışma çıktı. Ardından kalabalığa kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Yaralanan 11 kişi Kandra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.