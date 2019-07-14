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Asker eğlencesinde tehlikeli anlar! Silahlar ardı ardına patladı

İstanbul’un Kartal ilçesinde bir grup, asker eğlencesi için yolu kapayarak vatandaşın hakkını hiçe saydı. Aynı zamanda ardı ardında silahları ateşleyen grup, çevredeki insanların canını tehlikeye attı.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:43

 yeniakit.com.tr  

İstanbul Kartal’da yaşanan bir olay “pes” dedirtti. Arkadaşlarını askere uğurlamadan önce eğlence düzenleyen bir grup, yolu kapayarak ardı ardında silahları ateşledi.

Görüntüleri yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na yollayan mahalle sakini şu ifadeleri kullandı:

Evet, şu anda İstanbul, Kartal’da bu görüntüyü çekmekteyim. Yaklaşık yarım saattir bir asker eğlencesi olduğundan dolayı trafik kilit durumda ve sürekli silahlarla atış yapılmakta. Saat 11.00, yaklaşık yarım saattir trafik bu şekilde kapatıldı ve yolu açmamaktalar. Emniyeti aramamıza rağmen henüz gelen ekip olmadı. Kamuoyunun

vicdanına bırakmaktayım.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:43
  1. asker eğlencesi
  2. İstanbul
  3. Kartal
  4. Yeniakit.com.tr WhatsApp hattı

YORUM YAZ

  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK4 dk önce
    EVETKARTAL EMNİYET AMİRLİĞİNDEN BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ...
  • abdrhmnabdrhmn50 dk önce
    bizde emniyet olay bitince ceset toplamaya gelir. pangaltı caddesinde çok büyük kavga vardı sabah 04,20 lerde 155 şi aradım tamam dediler aradan 20 dakika geçti gelen yok tekrar aradım bu seferde kızdım onlara 15 dakika daha geçti gelen olmadı. bu sefer tarelabaşına yürüdüm bir resturanta girdim tak polisler geldi kimliğimi sordu biraz konuşunca çok konuşma içeri atarım diye tehdit etti beni. araya şef garson girdi beni tanıyordu bana konuşma dedi kapıdan yolcu etti. bunların gücü masum vatandaşa söküyor hep kabadayı olmuşlar.
  • ZaferZafer1 sa önce
    Bizim ne kadar görgüsüz olduğumuzun kanıtıdır. Yaşadığım şehirde de adamlar minibüs yolunu asker eğlencesi için kafasına göre kapattılar 2 gün önce.
  • ahmetahmet1 sa önce
    peofesyonel askerlik cikti artik... bunlar dua, kina, davul-zurna gibi geleneksel isler degil! Sehirleri ve trafigi yasanmaz hale getiren kural tanimaz, korku salan adeta bir nevi terore dur denilmesinin zamani gecti....

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