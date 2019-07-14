Asker eğlencesinde tehlikeli anlar! Silahlar ardı ardına patladı

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İstanbul Kartal’da yaşanan bir olay “pes” dedirtti. Arkadaşlarını askere uğurlamadan önce eğlence düzenleyen bir grup, yolu kapayarak ardı ardında silahları ateşledi.

Görüntüleri yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na yollayan mahalle sakini şu ifadeleri kullandı:

“Evet, şu anda İstanbul, Kartal’da bu görüntüyü çekmekteyim. Yaklaşık yarım saattir bir asker eğlencesi olduğundan dolayı trafik kilit durumda ve sürekli silahlarla atış yapılmakta. Saat 11.00, yaklaşık yarım saattir trafik bu şekilde kapatıldı ve yolu açmamaktalar. Emniyeti aramamıza rağmen henüz gelen ekip olmadı. Kamuoyunun

vicdanına bırakmaktayım.”