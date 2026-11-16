Hastane odalarında minik mutluluklar! Gönüllü öğretmen adayları çocukların yüzünü güldürüyor

Çocukların mutlu olmaları için çalışma yürüttüklerini ifade eden Miroğlu, "Hiçbir çocuk, koşullar ne olursa olsun, çocukluğunu yaşamaktan, oyun oynamaktan ve eğitim almaktan uzak kalmamalı. Bunu düşünerek bu çalışmaya katıldık. Hastane okulu bizim için yalnızca bir eğitim ortamı değil, çocukların hastane sürecinde hayallerine, umutlarına ve öğrenmeye tutunabildikleri özel bir alan. Çocuklara sadece bir şeyler öğretmiyoruz, çocuklardan sabrı, mücadeleyi ve küçük şeylerin bile ne kadar mutlu edici olabileceğini, ne kadar büyük anlamlar taşıyabileceğini öğreniyoruz. Bazen bir oyun, bir gülümseme ya da birlikte geçirilen birkaç dakika bile bir çocuğun dünyasını değiştirebiliyor." diye konuştu. Tedavi gören 14 yaşındaki Elif Su Bütün ise "Burada ablalarla tanıştık, kaynaştık, eğleniyoruz. Keyfimiz yerinde. Halimden de çok memnunum. Çocuklar için eğlenceli, güzel ve eğitici etkinlik oldu. Şimdi boyama yapıyorum. Keseceğim, evime götürüp duvarıma asacağım. Güzel bir gün geçirdik." dedi.