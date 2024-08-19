Asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kütahya'da asker eğlencesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siner Mahallesi'nde düzenlenen bir asker eğlencesinde H.İ.D., M.T. ve İ.T.'nin, Y.C.'nin eşine laf atması sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, aynı aileden U.C., Y.C. ve A.C. bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların araçları ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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