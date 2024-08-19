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Yerel Asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Yerel

Asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-19 09:14:00 -
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kütahya'da asker eğlencesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siner Mahallesi'nde düzenlenen bir asker eğlencesinde H.İ.D., M.T. ve İ.T.'nin, Y.C.'nin eşine laf atması sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, aynı aileden U.C., Y.C. ve A.C. bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların araçları ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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