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Ekonomi Asker alımları ne zaman?
Ekonomi

Asker alımları ne zaman?

Askere gidecek olan adaylar bir süredir "Asker alımları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk tarihlerindeki değişiklikle ilgili açıklama yapıldı. Peki, Asker alımları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:35:00 -
Asker alımları ne zaman?

Askerlik alımı ne zaman yapılacak? sorusu son dakika gelen açıklama ile yanıt buldu. MSB'den askerlik sevkleriyle ilgili açıklama yapıldı. İşte o açıklama...

Askerlik alımı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Askerlik sevk tarihleri nasıl öğrenilecek?

Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine 'https://asal.msb.gov.tr' adresinden ulaşabilecektir."

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