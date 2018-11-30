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'Aşk iğrenç bir şey' Liseli kızlar ortalığı karıştırdı

Adapazarı’nda evden kaçan 2 liseli kız polise zor anlar yaşattı. Polislere tekmeler savurup, küfürler eden kızlar güçlükle polis aracına bindirilerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

30 Kasım 2018 Cuma 06:13
'Aşk iğrenç bir şey' Liseli kızlar ortalığı karıştırdı

Olay saat 16.00 sıralarında, Adapazarı şehir merkezindeki Şemsiyeli Park önünde yaşandı. Lise öğrencisi 17 yaşındaki G.N. ve A.K., dün akşam saatlerinde evden kaçtı. 2 kız, geceyi dışarıda geçirip 1 gün boyunca şehir merkezinde vakit geçirdi. Çocukların aileleri ise Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. 2 kız, Sakarya’da yayın yapan TV264 isimli televizyon kanalında yayınlanan ’Dök İçini Rahatla’ isimli programın sokakta kurduğu alanda röportaj verdi.

"Aşk çok iğrenç bir şey"

G.N. verdiği röportajda, "İçimi dökmek istiyorum bugün. Neden derseniz bütün halk beni duyacak. Bu zamana kadar duyuramadım, sesimi bütün halka duyurmak istiyorum. Aşk çok iğrenç bir şey, çok kahredici bir şey, kimse bunu tatmasın bence" diye konuştu.

Çocukları kentin dört bir yanında arayan polis, 2 kızın TV standında konuşma yaptığı yönünde ihbar alınca harekete geçti. Liseli kızlar, röportaj sonrası yolun karşısına geçtikleri sırada karşılarında polisi görünce kaçmaya başladı. Ekipler, kızları yakalayarak polis aracına götürmek istedi.

Ailelerine teslim edilecekler

Kızlar kendilerini polis otosuna bindirmek isteyen ekiplere güçlük çıkardı. Polislere yumruk ve tekmeler savuran kızlar, çığlıklar atarak kendilerini yere attı. Polis, kızları araca bindirmek için büyük çaba sarf etti. Polisler, yere yatırdıkları kızları kelepçeledi.

Bu sırada çok sayıda vatandaş ise olay yerinde toplanarak şaşkınlık içinde olup biteni izledi. Güçlükle polis aracına bindirilen kızlar ailelerine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 06:13
  1. Sakarya
  2. sakarya
  3. polis
  4. kavga

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    aşk elbetteki iğrenç birşey şeytanın üfürüğüdür insanlar sabredip eşlerini allahtan dileseler allah onlara düşünen kavimlere ibret olacak bir rahmet içinde eşini şanına yaraşır şekilde lutfeder şeytan üfürüğü bu kadar oluyor işte ALLAHA VE RUM 21e emanet olun inşallah
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