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Sağlık Aşıyla ilgili flaş gelişme! Aşı pasaportu zorunlu oluyor
Sağlık

Aşıyla ilgili flaş gelişme! Aşı pasaportu zorunlu oluyor

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs aşılarıyla ilgili tartışmalar sürerken, uluslararası seyahatler için aşı ve sağlık pasaportu gibi zorunluluklar getirilmesi yönünde çalışmalar hızlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:04:00 -
Aşıyla ilgili flaş gelişme! Aşı pasaportu zorunlu oluyor

Pek çok şirket ve teknoloji grubu, insanların Covid-19 testleri ve aşılarının ayrıntılarını yüklemeleri için akıllı telefon uygulamaları veya sistemleri geliştirmeye başladı.

Konser salonlarına, stadyumlara, sinema salonlarına, ofislere ve hatta ülkelere girmek için gösterilebilecek 'aşı pasaportu' veya 'sağlık pasaportu' denilebilecek dijital kimlik bilgileri oluşturdu.

Linux Vakfı, bilgilerin koordinasyonunu teşvik etmek için, beş kıtada 300'den fazla kişiden oluşan Covid-19 Credentials Initiative ile ortaklık kurdu. Ayrıca IBM ve CommonPass ile de ortak çalışıyor.

 

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