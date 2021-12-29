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Yaşam Asiye Ateş sağlık durumu nasıl?
Yaşam

Asiye Ateş sağlık durumu nasıl?

Asiye Ateş nasıl oldu? Gaziantep'te, iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Asiye Ateş nasıl oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-29 12:20:00 -
Asiye Ateş sağlık durumu nasıl?

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in sağlık durumu, hayati tehlikesi olup olmadığı merak ediliyor.

Asiye Ateş sağlık durumu nasıl?

Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş servise alındı.

Yoğun bakım ünitesindeki çocuk, servise alındı. Anne Zeynep ile baba Hüseyin Ateş, kızlarını serviste görme imkanı buldu. Asiye'nin, ailesiyle konuşabildiği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, Asiye'nin servis koşullarında takip ve tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Çete, "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir" dedi.

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