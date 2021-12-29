Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in sağlık durumu, hayati tehlikesi olup olmadığı merak ediliyor.

Asiye Ateş sağlık durumu nasıl?

Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş servise alındı.

Yoğun bakım ünitesindeki çocuk, servise alındı. Anne Zeynep ile baba Hüseyin Ateş, kızlarını serviste görme imkanı buldu. Asiye'nin, ailesiyle konuşabildiği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, Asiye'nin servis koşullarında takip ve tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Çete, "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir" dedi.