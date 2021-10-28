Aşıya ve İklim anlaşmasına karşı çıktı ve uyardı: Bu lideri kaybetmeyin!
10 büyükelçiye rest çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi zaferi kazandığını kaydeden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Paris İklim Anlaşması ve aşıya karşı olduğunu belirtirken "Bu lideri kaybetmeyin!" uyarısında bulundu.
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Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hadsiz büyükelçilere dik duruşunu Youtube kanalında değerlendirirken Paris İklim Anlaşması ve 'aşı' konusunda uyarılarda bulunarak 'Bu lideri kaybetmeyin.' ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın ikinci diplomasi zaferi
‘Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasinin mareşalidir’ diyen Ebubekir Sofuoğlu, Erdoğan’ın ikinci kez diplomasi zaferi kazandığını belirtti.
‘One minute’ çıkışını hatırlatarak muhalefetin Erdoğan’ı yalnızlaştırdığını söyleyen Sofuoğlu, Gezi finansörü Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi rezaletinde de muhalefetin aynı siyaseti yürüttüğünü ifade etti.
'Bu lideri kaybetmeyin'
Paris İklim Anlaşması ve PCR test zorunluluğuna karşı olduğunu kaydeden Sofuoğlu, “Bu lideri kaybetmeyin.” diyerek uyarıda bulundu.
Sofuoğlu açıklamasını şöyle devam ettirdi:
Cumhurbaşkanımız, Paris İklim Anlaşmasını, İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi paçavra gibi atacak. Bunu bilin ve bekleyin. Erdoğan, Türkiye’nin aleyhine kalıcı aleyhte bir şeye imza atmaz.