Aşıya kafayı taktılar: ABD, 5 yaş altına COVID-19 aşısını onayladı!

Gıda ve İlaç İdaresi, ABD'deki son yaş grubu olan beş yaşın altındaki çocukların da COVID-19 aşısı olabilmeleri için onay verdi. Kurum, bu yaş grubu için hem Pfizer / BioNTech hem de Moderna aşılarına yetki verdi ve böylece ebeveynler isterlerse çocuklarına aşı yaptırabiliyor. FDA ayrıca, Moderna aşısının altı ila 17 yaş arasındaki ergenler ve gençler için onaylanmasına da izin verdi. Daha önce sadece 18 yaşından büyüklere izin veriliyordu.

ABD'de beş yaş altı çocukların koronavirüse karşı aşılanması uzun zamandır konuşuluyordu ancak uzun bir süreli gecikme yaşandı. Joe Biden yönetimi, altı ay ile beş yaş arasındaki çocukları da içeren bu yaş grubu için ilk aşıları 20 Haziran haftasında başlatmayı planlıyor.

MODERNA İKİ DOZ, BIONTECH ÜÇ

Pfizer / BioNTech'in beş yaş altı aşı serisi, yetişkin aşılarının dozunun onda biri oranında ve üç doz şeklinde. Pfizer / BioNTech, ilk olarak iki doz üzerinden bu aşıyı test etti ancak iki dozun yeterince bağışıklık tepkisi üretmediği ortaya çıktı. Ardından aşının üç doz şeklinde alınınca bağışıklık ürettiği belirlendi. Moderna aşısı ise beş yaşın altındaki çocuklar için yetişkin dozunun dörtte biri oranında iki doz şeklinde.

COVID-19'a yakalanan çocukların genellikle ciddi şekilde hastalanma riski yetişkinler kadar yüksek değil ancak hastalık onlar için yine de tehlikeli olabilir. Omicron dalgalanması, hastaneye yatırılan beş yaşın altındaki çocukların sayısını rekor düzeylere çıkardı. Üstelik bu yaş gruba uygulanacak COVID-19 aşısı, çocuklara bakan kişileri de koruyacak.

Bununla birlikte, ebeveynler konuya oldukça hassas yaklaşıyor. ABD'deki Kaiser Aile Vakfı'nın yaptığı ankete göre, beş yaşından küçük çocuğu olan her beş ebeveynden sadece biri çocuklarını hemen aşılamayı planladığını söyledi. Çoğu, bekleyip görmek istediklerini ifade ediyor.