Asitli içeceklerin zararları! Bilim insanlarının kararı: İnsanlar için tehlike büyük, hasta ediyor! Beklenmedik sonuç

Asitli içecekler, karbondioksit ile gazlandırılmış olan aromalı içeceklerdir. 1 bardak asitli içecekte ortalama 10-15 adet küp şeker bulunuyor. Ayrıca içerisinde birden fazla kimyasal madde barındırıyor. Asitli içecek tüketiminin başta obezite olmak üzere birçok hastalığa neden oluyor. Sizde asitli içeceklerden vazgeçemeyenlerden misiniz? Zararlarını öğrendiğinizde asitli içeceklerden uzak duracaksınız. İşte araştırma devinden yeni kararlar...

Her evin buzdolabında olan asitli içeceklerin hepsi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte asitli içeceklerden mutlaka uzak durmanızı gerektirecek zararları...

Bu içeceklerin sürekli tüketilmesi halinde bunama ve felç riskini de 3 katı arttığını orta koydular.

DEV Boston Üniversitesi’nden karar!

Boston Üniversitesi’nden bilim insanları, 4 bin kişinin yeme alışkanlıklarını 7 yıl boyunca inceledi ve 10 yıl boyunca da sağlıklarını gözlemledi. Araştırma sonucu çıkan raporda, günde en az bir tane yapay tatlandırıcılı içecek içen bir kişinin Alzheimer’a yakalanma oranı, içmeyen birine göre 2.9 kat daha fazla. Bu rakam söz konusu felç riski olduğunda ise 3 katına çıkıyor. Yapılan bu araştırmalar sonucunda, yaş ve yapılan egzersizinde bu hastalıkları etkileyen faktörler arasında yer aldığı söyleniyor.

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ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURMAK İÇİN 5 NEDEN!

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUR

Asitli içeceklerin tüketimini kemik kütlesini azaltıp kırılmalara neden olur. Asitli içecekler, fosforik asit ve kafeinden zengindir. Özellikle kadınlarda menopoz döneminde kemiklerden kalsiyumun çekilmesine neden olarak kemiklerde güçsüzlüğe neden olur ve kırılganlığı arttırır. Bunun sonucunda kemik erimesi kaçınılmaz bir hal alır.

DİŞTE MİNERAL KAYBINI ARTTIR

Diyetisyen Rıdvan Arslan verdiği bilgilerde, asitli içecekleri diş minesini aşındırdığını belirtti. Günde 1 bardak asitli içecek tüketimi diş çürüklerine zemin hazırlar ve diş sağlığına zarar verir.

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MİDEYE ZARAR VERİR

Asitli içecekler midedeki hidroklorik asidin yapısını bozar. Reflü ve gastrik semptomlarının sıklığını arttırır. Midede ağrı, gaz ve şişkinlik gibi birçok probleme neden olur.

ŞEKER HASTALIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR

Asitli içeceklerde bol miktarda früktoz şekeri bulunmaktadır. Asitli içecekler tüketildiği zaman ani kan şekerinde yükseliş gösterir ve kan şekerinde dalgalanmalar gözlemlenir. Günde 1 bardak tüketimi bireylerin şeker hastalığına olan yatkınlığını arttır.

BÖBREK TAŞININ OLUŞMA RİSKİNİ ARTTIRIR

Asitli içecekler fosforik asitten zengindir. Sık tüketimi böbrek taşı riskini arttırır. Ayrıca böbrek hastalıklarına yakalanma riski arttırır.

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