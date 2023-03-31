Bakanlık duyurdu! Yen iş kapısı kararı aldı: Binlerce kişi istihdam edilecek, KPSS şartı yok! Personel alacak

Bakanlıklar tarafından yapılacak personel alımları yakından takip edilirken İçişleri Bakanlığı 3.500 vatandaşı iş sahibi yapıyor. KPSS şartı olmadan yalnızca kura çekilişi ile yapılacak personel alımları hakkında araştırmalar devam ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı personel alım detayları…

Birçok kurum ve kuruluş tarafından yapılan personel alımları dikkat çekerken İçişleri Bakanlığı ve huzurevlerinde KPSS şartsız personel alımı yapılacağı açıklandı. Toplam 3.500 işçi alımı yapılacağı belirtilirken alımların 30 ilde yapılacağı duyuruldu. Personel başvuru süreçleri hakkında araştırmalar devam ederken detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte İçişleri Bakanlığı personel alım detayları…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLANINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yayınlanan ilan kapsamında alım sürecinin İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtildi. Kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olan İŞKUR vatandaşlara yeni iş imkanı sağlıyor. Afet, salgın hastalık, acil durum gibi diğer mücbir sebeplerden dolayı kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla açılan yeni ilanlar oldukça dikkat çekiyor. karar' göre: Başvuruda bulunacak adayların sağlaması gereken şartlar şu şekildedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kuruma kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç, aynı kanunun 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması ya da belirtilen kapsamda sigortalı sayılmaması

Emekli ya da malullük aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kuruma kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç, aynı kanunun 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması ya da belirtilen kapsamda sigortalı sayılmaması

Emekli ya da malullük aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımlarının nasıl işlediği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlık bünyesinde Valilik ve kaymakamlıklar, ile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri ve Huzurevleri için personel alımı yapılacağı aktarıldı. İşe alım süreçleri kapsamında adayların TYP kapsamında kamuda geçici olarak istihdam edileceği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden tamamlayacak. İŞKUR sistemine giriş yaptıktan sonra ilanlar bölümünden detayları öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilir→ Altın, dolar para piyasaları yön değiştiriyor: Borsa günü yükselişle kapattı! Dolar bugün kaç lira? Fiyatları→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Altın, dolar için İslam Memiş'ten dikkat çeken öneri! O tarihte 1550 TL'yi görecek: Altında ucuz almanın 5 formülü→ TIKLAYINIZ