  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Turgay Yazıcı sert konuştu: Abdülhamid Han’ın Koruduğu Bulgar Kilisesine Bugün Rum Tahakkümü Dayatılıyor NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, 'World Decolonization Forum'da konuştu Uzmanlar açıkladı! Kulak çınlaması neden olur? Dünyanın en sağlıklı kuruyemişi belli açıklandı CHP’de İstifa Depremi ve 'Küfür' Skandalı: Siyasi Arenada Tansiyon Yükseliyor Zulme ortak olmaktan korktular! AB’den işgalci İsrail’e ‘gecikmiş’ yaptırım Altının kilogram fiyatı yine düştü! Vücudunuzu bu ağrılarla sarsmamak için: Fibromiyalji hakkında çarpıcı noktalar... Vestel'den gelen haberle sarsılan Zorlu Holding gözünü oraya dikti: Ani kararla kuracaklar 13 yıl önceki Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenler törenle anıldı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
13 yıl önceki Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenler törenle anıldı
DHA Giriş Tarihi:

13 yıl önceki Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenler törenle anıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı araçla yapılan terör saldırısında yaşamını yitiren 53 kişi, törenle yâd edildi.

#1
Foto - 13 yıl önceki Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenler törenle anıldı

Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 13'üncü yıl dönümünde 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, aileler ve vatandaşlar katıldı. Reyhanlı Belediyesi'nin önünde toplanan katılımcılar, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü. Türk bayrakları ve ölenlerin fotoğraflarının açıldığı yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. 'Şehitler ölmez' sloganları arasında yürüyen kalabalık 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra şehitlerin isimleri okundu.

#2
Foto - 13 yıl önceki Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenler törenle anıldı

Törende konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Hatay tarihi boyunca inanışların milletlerin kardeşçe yaşadığı bir coğrafyadır. Yaklaşık 40 yıldır ülkemizin bölünmesi parçalanması için uğraşan, bazı şer odakları maalesef 11 Mayıs'ta Reyhanlı'da devreye girmiştir. Ama bu millet her zaman olduğu gibi her zor durumda olduğu gibi, birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde, birbiriyle kucaklaşmıştır.

#3
Foto - 13 yıl önceki Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenler törenle anıldı

Burada hayatını kaybeden her kardeşimiz Türkiye'de birinci sınıf insandır. Burada yaralanmış olan her kardeşimiz, bizim canımızın bir parçasıdır. Bu bakımda 11 Mayıs'ta, ülkemizde bölgemize özellikle Reyhanlı'ya, bu terör lanetinin sokulmak istenmesi, gerçekten çok manidardır. Bunu da iyi değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan biz her zaman birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu bayrağımızı kimseye indirtmeyeceğiz. Bu aziz vatanımızı kimseye böldürtmeyeceğiz" dedi.

#4
Foto - 13 yıl önceki Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenler törenle anıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise "Türkiye Cumhuriyeti devleti 86 milyon milletimizle biriz beraberiz. Kendi aramızda tartışmalar olabilir ama Türkiye'ye karşı yönelecek her türlü saldırıya karşı milletçe biriz ve bu kardeşliği muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız!
Gündem

Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bartın’ın Amasra ilçesinde 33 kişinin 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasın..
Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?
Gündem

Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Veli Ağbaba'nın "Görsem tanımam, hiçbir iletişimim yok" dediği Gökhan Böcek hak..
TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı
Gündem

TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı

TRT 1 Ana Haber bülteninde sunucunun, kedi ve köpek sahiplerinin Anneler Günü’nü kutlarken kendisini de "patili annesi" olarak tanımlaması t..
ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı
Gündem

ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı

ABD merkezli veri analizi şirketi Palantir, İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka desteği sunarken, bu teknoloji..
Türkiye’nin yanı başındaki İsrail üssünü ifşa etmişti: Öldürüldü!
Gündem

Türkiye’nin yanı başındaki İsrail üssünü ifşa etmişti: Öldürüldü!

İsrail’in, İran’a yönelik operasyonlar için Irak çölünde gizli bir üs kurduğu ortaya çıktı. Üssün, hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından..
Dünya Bankası’nın finans devinden Türkiye’ye 25 milyar dolarlık yatırım!
Ekonomi

Dünya Bankası’nın finans devinden Türkiye’ye 25 milyar dolarlık yatırım!

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), son 10 yılda Türkiye’ye 25 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. IFC Türkiye Direktörü Lisa ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23