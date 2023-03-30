Altın, dolar için İslam Memiş'ten dikkat çeken öneri! O tarihte 1550 TL'yi görecek: Altında ucuz almanın 5 formülü

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Altın fiyatları rekor seviyelerden düşüşüne devam ediyor. Ons altın dün 1.963 dolara, gram altın ise 1.198 liraya geriledi.

Dünya merkez bankalarının para politikasındaki beklentiler altın fiyatlarını yükseltmeye başladı. Altın gram fiyatı, ons tarafından aldığı destekle 1230 TL seviyesinin üzerinde tarihi zirvelerini test etti. Bu yükseliş sonrasında Kapalıçarşı'da altın işlem hacmi artarken, yatırımcılar altın almalı mı satmalı mı konusunda tereddüt yaşamaya başladılar. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, "Sürpriz olmaz" diyerek, altın fiyatlarında önemli bir yükselişin olacağı tarihi bir tahminde bulundu. Detaylar haberimizde...

Altın fiyatları son dönemde yükseliş trendine girdi ve yatırımcılar altının geleceği hakkında meraklı sorular sormaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının tekrar güvenilir bir liman gömleği olarak kabul edilmesinin ardından yatırımcıların gelecek haftalarda olası düşüşleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.

Memiş, altın fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde ciddi bir yükseliş gösterdiğini ve gram altının üç ay içinde 120 TL değer kazandığını söyledi. Ancak, ABD'de yaşanan banka iflasları sonrasında altın fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkat çekerek, önümüzdeki haftalarda ons altının 1.917 dolar seviyesine kadar düşebileceğini veya bu seviyenin altına inebileceğini öngördü.

Memiş, altının son bir kez alım fırsatı sunabileceğine de dikkat çekerek, sürekli yükseliş trendinin devam etmeyeceğini ve yatırımcıların birkaç haftalık süreç içinde tekrar alım fırsatı yakalayabileceklerini tahmin ettiğini ifade etti. Haziran ayından sonra ise gram altın fiyatında hızlı bir yükseliş beklediğini belirten Memiş, yaz aylarında gram altının 1.450-1.550 TL seviyelerine çıkabileceğini öngördü.

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Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerinde düzeltme hareketleri beklediğini belirten Memiş, altın borcu olan vatandaşların ve düğün yapacak vatandaşların önümüzdeki haftaki düşüşleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

İSLAM MEMİŞ: AĞUSTOS AYINDA REKOR SEVİYE GÖRÜLEBİLİR.

Yatırım danışmanı Murat Memiş, yaz aylarında altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş beklendiğini ve Ağustos ayında rekor seviyelerin görülebileceğini söyledi. Ancak altının borçlanılmaması ve en azından 1.450-1.550 seviyelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Memiş, altın fiyatlarının birkaç hafta boyunca düşüş trendinde olabileceğini ve alım fırsatları sunabileceğini belirtti.

Memiş, Mayıs ayından itibaren Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını durduracağına işaret ederek, ons altın tarafında bir yükseliş beklediklerini ifade etti. Uzun vadede altın fiyatlarında yükseliş öngördüklerini ve yatırımcıların uzun vadeli yatırım olarak altına yönelmeleri gerektiğini belirtti.

Kısa vadeli bekleyen yatırımcılar için ise Memiş, makas aralıklarının göz önünde bulundurulması gerektiğini ve önümüzdeki haftalarda gram altının 1.200 TL altına sarkabileceğini söyledi. Bu seviyenin de yılın son alım fiyatı olarak ön plana çıkabileceğini belirtti.

Karar'a göre: Altının tekrar güvenli liman olarak görüldüğünü ve banka iflasları değil enflasyonların dünya genelinde yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiğini söyleyen Memiş, jeopolitik risklerin de arttığına dikkat çekti. Küresel ekonomik krizle birlikte altının tekrar güvenilir liman gömleğini giydiğine vurgu yaptı.

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