Oruçluyken diş fırçalanır mı? Diş fırçalamak orucu bozar mı? Kaza gerekir mi? Dolgu yaptırmak ve diş tedavisi: Diyanet'ten önemli açıklama

Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de ağız sağlığıdır.

Sahur yemeğinden sonra ağızda ve dişlerin arasında kalan yiyecek parçalarının yutulması tutulan oruca zarar verebilir. Bu nedenle oruç tutmaklar beraber Ramazan ayında diş fırçalamak da dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı, oruçluyken diş fırçalanabilir mı? İşte bu soruların cevapları...

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan bireylerin tereddütte kaldığı durumlardan biri de oruçluyken diş fırçalamaktır.

Ağızda veya diş aralarında kalan yiyecek parçacıklarının oruç tutulduğu süreçte fark etmeden yutulmasını önlemekle birlikte ağız sağlığını korumak için de diş fırçalamak önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, Ramazan ayında dişler hangi zamanda fırçalanmalı ve oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

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Diş fırçalamak orucu bozar mı?

İslami konularda en doğru cevaplara ulaşmak isteyen vatandaşlar, Diyanetin açıklamalarına güvenir ve bu açıklamalarla kafasındaki şüpheleri giderir.

Akıllarda şüphe uyandıran konulardan biri de oruçluyken diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağıdır. Bu konuyla ilgili açıklama yapmış olan Boğaza su kaçırmamak kaydıyla ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozmaz.

Fakat diş macununun ya da suyun boğaza kaçması durumunda oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali göz önünde bulundurularak dişlerin imsak vaktinden önce ve iftardan sonra fırçalanması çok daha doğru olacaktır. Oruçluyken fırçalamak zorunda kalan kişilerin de macun kullanmaması gerektiği belirtildi.

DİYANET'İN 'DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?' SORUSUNA VERDİĞİ YANIT

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Diş Tedavisi Orucu Bozar mı?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

Diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).