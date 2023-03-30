Bu geceden itibaren LPG otogaza zam geldi! Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına fark ne kadar olacak?
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle gündemde. Otomobil - Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor. LPG otogazın pompa fiyatına 31 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam geliyor haberi geldi. Küresel gelişmelerden etkilenen akaryakıt piyasasında Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki 30 Mart 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor. rBent petroldeki dalgalanma devam ediyor. Brent petrol varil fiyatı 77,64 dolar düzeyinde işlem görüyor.
Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 29 kruuş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
30 Mart 2023 tarihinde benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
AKARYATTA SON DURUM
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
ÖNE ÇIKAN VİDEO
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.48 liradan satılıyor.
Ankara 20,85 TL
İzmir 20,92 TL
Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.
Ankara 21,75 TL
İzmir 21,74 TL
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