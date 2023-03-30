Bu geceden itibaren LPG otogaza zam geldi! Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına fark ne kadar olacak?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle gündemde. Otomobil - Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor. LPG otogazın pompa fiyatına 31 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam geliyor haberi geldi. Küresel gelişmelerden etkilenen akaryakıt piyasasında Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki 30 Mart 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları...