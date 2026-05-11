Nedim Şener’den FETÖ ifşaatı! “Özel’in FETÖ tarafından parlatıldığını ifade eden Uludemir’i o iki kişi tehdit etti”

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “16 Ocak 2023 tarihli “FETÖ ‘parlatması’ CHP’li Özgür Özel” başlıklı yazımda; Fetullahçı Terör Örgütü’nün Manisa il yapılanmasının yöneticilerinden olan Enes Uludemir’in 31 Ekim 2016 tarihinde Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadesini yayınlamıştım. Uludemir, Manisa’da eczacılık yapan Özgür Özel’in FETÖ tarafından siyasette parlatıldığını ve maddi olarak desteklendiğini anlatmıştı. İfadelerin yayınlanmasından sonra Uludemir’in Kırgızistan’a gittiği ortaya çıkmıştı. Meğer Enes Uludemir, 2016 tarihli ifadesinin 2023 yılında yayınlanmasından sonra Özgür Özel’e çok yakın iki isim tarafından tehdit edildiği için yurtdışına çıkmak zorunda kalmış” ifadelerini kullandı.

“BİRİ ZEYREK, DİĞERİ ÖZEL’İN YAKIN ARKADAŞI DEMİRHAN GÖZAÇAN”

Şener, paylaşımında şunları söyledi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen 2024/228233 nolu soruşturma kapsamında 7 Mayıs 2026 günü ‘tanık’ sıfatıyla ifade veren Enes Uludemir, kendisini tehdit edenlerden birinin, kısa süre önce vefat eden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, diğerinin ise yolsuzluktan tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde, ‘Özgür Özel’in talimatıyla 1 milyon lirayı Denizli ilinde, CHP il başkanlığı binası yakınında çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim’ dediği yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan olduğunu söyledi”

Nedim Şener’in yazdıkları, CHP Lideri Özgür Özel’in FETÖ iltisakı ile ilgili yeni dosyaların açılacağını gösterdi.