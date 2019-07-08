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Asitli içeceklerin lekesi kumaştan nasıl çıkar?

Bolca asit ve şeker bulunduran içecekleri yanlışlıkla üzerinize ya da halıya döktüyseniz, oluşan lekeyi temizlemek için uzunca bir mesaiye ihtiyaç duyarsınız. Ancak doğru yöntemleri kullanırsanız temizlik süresini bir hayli kısaltabilirsiniz. İşte, asitli içecek lekelerinden kurtulmanın püf noktası…

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
Asitli içeceklerin lekesi kumaştan nasıl çıkar?

Uzmanlar ne kadar söylerse söylesin asitli içeceklerden vazgeçmeyen kişilerin sayısı bir hayli fazla. Kalori ve şeker deposu olan bu içecekler özellikle mide ve bağırsak sağlığına ciddi zararlar veriyor. Bütün bunları göze alıp bu tip içecekleri içenler ara sıra kazalar da yaşayabiliyor. Boyalı, asitli bu içecekler döküldükleri zeminlerde kalıcı lekeler oluşturmaya uygundurlar. İşte, asitli içecek lekesinden kurtulmanın en kolay yolu.

Öncelikle asitli içeceğin döküldüğü bölgeye temiz bir bez ile tampon yapın. Böylelikle fazla sıvıyı çekmiş olursunuz.

Lekenin üzerine beyaz sirke dökün.

Sirkenin üzerine ise temiz bir bez örtün.

Bu şekilde en az 8 saat bekleyin.

Lekeli olan bir kıyafetse 8 saatin ardından makineye atıp yıkayın.

Şayet halı ya da döşemeye asitli içecek döküldüyse; 8 saatin sonunda lekeyi sabunlu bez ile silin.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
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