Altay 'dan bir ilk!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçtiği golün asistini kaleci Altay Bayındır yaptı.

Fenerbahçe'nin 25. haftada Giresunspor'u 2-1 yendiği maçta yaklaşık 3.5 ay aranın ardından yeşil sahalara dönen Altay Bayındır, takımının Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. 23 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Süper Lig'de de asist yapan ilk kaleci oldu.

105 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

30 Ekim 2021 tarihinde oynanan Konyaspor maçında omzundan sakatlanan 23 yaşındaki kaleci, 12 Şubat 2022 tarihinde oynanan Giresunspor maçında forma giyerek 105 günün ardından sahalara geri döndü. Altay Bayındır, sakatlandığı döneme kadar bu sezon Fenerbahçe forması altında 15 maça çıkmıştı. Bayındır, bu maçlarda 19 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından Berke Özer forma şansı bulmaya başlamış ve Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkmıştı. 2000 doğumlu kaleci, Altay'ın yokluğunda bu sezon toplamda 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 5 maçta kalesini gole kapatmıştı.

Altay kaleye döndükten sonra Fenerbahçe, Giresunspor ve Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı-Lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile de 1-1 berabere kalmıştı.