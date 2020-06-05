Asırlık su sorununu DSİ çözdü

AYDIN (İHA) – Aydın Karacasu ilçesine bağlı Çamarası Mahallesinde yaklaşık bir asırdır devam eden sulama suyu sıkıntısı, DSİ’nin açtığı sondaj kuyusunda suya ulaşılmasıyla ortadan kaldırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz ilgili teknik heyet ile birlikte Karacasu ilçesine bağlı Çamarası Mahallesindeki arazilerin sulanması amacıyla açılan sondaj kuyusunda incelemelerde bulundu.

Bölgede yaklaşık bir asırdır devam eden sulama suyu sıkıntısının giderilmesi için açılan sondaj kuyusundan işletmeye yetecek miktarda yeraltı suyu temin edilmesiyle bölge halkı büyük sevinç yaşadı. Çıkan suyun tarım arazilerine en kısa sürede verilebilmesi için proje çalışmalarına yanın zamanda başlanılacağı ve bu projenin tamamlanmasıyla Karacasu ilçesi genelinde susuz arazi kalmayacağı ifade edildi.