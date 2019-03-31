Asırlık çınar sandığa gidip oyunu kullandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan ve bu yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 1’incisi düzenlenen Yaşlılık Şurası’na Manisa’nın en yaşlısı olarak katılan 105 yaşındaki Asırlık Çınar Bektaş Ergül, yerel seçimler için sandığa giderek oyunu kullanıp, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Salihli’nin Beşeylül Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk, 17 torun, 29 torun çocuğu ve 13 tane de torununun torunu bulunan dedelerin dedesi 105 yaşındaki Bektaş Ergül, ilerlemiş yaşına rağmen Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidip oyunu kullandı.

Oyunu kullanacağı Şehit Profesör Doktor İlhan Varank İmam Hatip Ortaokul’na oğlu Ahmet Ali Ergül ve damadı Ali Yavuz’un eşliğinde gelen Bektaş Ergül, oyunu 1039 nolu sandıkta oğlunun yardımı ile kullandı.

Oy zarfını sandığa atıp imzasını atan Bektaş Ergül, 85 yıldır oyunu kullandığını belirterek, “Milletime devletime hayırlı olsun. Allah kadem getirsin. Hangi oğul kazanırsa kazansın, Allah hayırlısını versin” dedi.