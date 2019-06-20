0553 313 94 23

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaklaşık 3 asırlık olduğu söylenen dut ağacı, görenleri büyülüyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:31
Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaklaşık 3 asırlık olduğu söylenen dut ağacı, görenleri büyülüyor.


Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaklaşık 3 asırlık olduğu söylenen dut ağacı köyün sembolü haline geldi. Köye gelenlerin hayranlıkla baktığı dut ağacının, yıldırım düşmesi sonucu üçe ayrıldığını belirten köy sakinleri, ağacın dedelerinin dedelerinden kaldığını kaydetti.


Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Ali Güneş, dut ağacının köye gelen satıcıların konakladığı yer olduğunu söyledi. Güneş, "Hayvanlarımız bu ağacın gölgesinde duruyorlardı, onlara ağacın gölgesinde su veriyorduk. Dışarıdan köye gelen misafirlerin gölgesinde ilk beklediği yerdir. Bu ağaç çok eskidir, Köye gelenler merak edip kaç yaşında olduğunu soruyorlar. Biz de 350 dediğimiz zaman şaşırıyorlar. Ben 75 yaşındayım, babam rahmetli 85 yaşında vefat etti, babam da bu ağacın daha önce var olduğunu ve hatırlamadığını söylüyordu bize" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Darbeyi yapanların işini kolaylaştıranlar darbe suçu işlemiştir"
    1. "Darbeyi yapanların işini..
    2. Aşırı saman yüklü kamyonetle trafikte..
    3. Genelkurmay çatı davasında karar günü
    4. Türkiye’den hemen özür dilesinler!
    5. Kadınlarda rahim problemlerine dikkat
    6. Dört boynuzlu koç ilgi odağı oldu
    7. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Seri,..
    8. (Özel) İstanbul’da dehşete düşüren..
    9. Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
    10. Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz..
    11. Doktora öğrencisine çifte burs
    12. Yol kenarına çeşme yapıldı
    13. Kumpas buluşması! Programı birlikte..
    14. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    15. Azmin zaferi
    16. Murat Akıncı kimdir? Murat Akıncı..
    17. Mevsimlik işçilerin sıcakta çapa..
    18. Öykü’nün hazin öyküsü
    19. Erbakan'ı deviren ekip İmamoğlu’nun..
    20. İstanbullu işçi zulmünden ders alsın!
    21. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    22. Zerrin Özer Murat Akınca tarafından..
    23. Turkcell’e Londra’da iki ödül
    24. Darbe girişimi davalarında 3 bin 239..
    25. Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler..
    26. Girişimci ve yenilikçi üniversiteler..
    27. Sungurlu’da çaylar taşma noktasına..
    28. Döviz kurları
    29. Bu hafta 10 film vizyona girecek
    30. Asırlık ağaç görenleri büyülüyor
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır