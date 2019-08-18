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Asırlardır yaşatılan gelenek: Yüzlerce koyun dereden geçirildi

Sivas’ın merkeze bağlı Çallı köyünde geleneksel koyun yıkama etkinliği gerçekleştirildi.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:43
Asırlardır yaşatılan gelenek: Yüzlerce koyun dereden geçirildi

Sivas’ın merkeze bağlı Çallı köyünde geleneksel koyun yıkama etkinliği gerçekleştirildi. Asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında koyunlar parazitlere ve hastalıklara karşı çobanlar tarafından atalarından kalma yöntemlerle yıkandı.


Etkinlik çerçevesinde koyun sürülerinin sudan geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, geçiş anını cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.


Etkinliğe katılan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaz aylarında yaylalarda olan hayvanları dereden geçiren çobanların bu yöntemle koyunları asalak olan hastalıklardan korumaya çalıştığını ifade etti.


Yüz yıllardır sürdürülen geleneğin devam ettirilmesinde emeği geçen köy halkına teşekkür eden Çetindağ, “Geçmişte koyun yıkama işleminin nasıl yapıldığını burada görmüş olduk. Hem eski adet ve töremizi yerine getirdik hem de koyunculuğun ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmış olduk. Katılımın ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. Bu ülkenin kalkınmasında koyunculuk çok önemli. Biz koyunculuğa önem verdiğimiz sürece bu ülkede 82 milyonu değil 250 milyonu besleyebilecek kapasitemiz var. Arazilerimiz ve meralarımız var. Çünkü koyunculukta neredeyse 12 ay boyunca araziden faydalanılabiliyor. İnşallah bu etkinliğimiz Türkiye’ye örnek olur. Bizim mesajımız koyunculuğa önem verilmesine dikkat çekmek. Bu da hayvancılığın kalkınmasından geçiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:43
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