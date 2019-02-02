"Aşırı zehirli gübre" komşuyu zora soktu!

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İran Su Havzaları Yönetimi ve Ormanları Koruma Ofisi Genel Sekreteri Huşeng Cezi, "Kimyasal ve zehirli gübrelerin aşırı kullanımı ve çöplerin yanlış yöntemlerle toprağa gömülmesi ülke topraklarını kirletiyor. Bu durum gıda güvenliğini de tehdit ediyor." dedi.

Cezi, toprak kirliliğinin önüne geçilebilmesi için çeşitli bölgelerde su havzaları oluşturulması ve ülkedeki bitki örtüsünün korunması yönünde atımlar atılması gerektiğini belirtti.

İran yılda 16 ton hektar toprak kaybediyor

Ülkede erozyon nedeniyle büyük toprak kayıplarının yaşandığına işaret eden Cezi, "Yılda 16 ton hektar toprak kaybediyoruz. Ülkede 125 milyon hektarlık alan su erozyonu, 32 milyon hektar ise rüzgar erozyonu tehditi altında." diye konuştu.

İran'daki su buharlaşması dünya ortalamasının üç katı kadar fazla

İran'daki su sorunu hakkında da konuşan Cezi, barajlara erozyon yoluyla taşınan toprak miktarının 250 milyon metreküp olduğunu bu nedenle barajlarda su tutmanın zorlaştığını anlattı.

Cezi, barajlarda su biriktirmeye başlandığını ancak buharlaşma sorunuyla karşılaşıldığını dile getirerek,"Barajlarda su tutmak buharlaşmaya yol açıyor. İran'daki su buharlaşması dünya ortalamasının üç katı. Eğer suyu korumak istiyorsak yer altı sularına dikkat etmeli ve suyu buralarda muhafaza etmeliyiz." ifadesini kullandı.