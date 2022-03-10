Aşırı yükselmişti: Fiyatları geriliyor!
Açıkta yaşanan sıkışma dolayısıyla dün ton başına 100 bin doları aşan nikel düşüşe geçti.
Küresel nikel fiyatlarındaki sert yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Dün nikel fiyatlarının ton başına 100 bin doları aşmasının ardından Londra Metal Borsası’nda (LME) İşlemler durdurulmuştu.
Nikel fiyatları en büyük üreticilerden olan Rusya’da arzın azalacağı endişeleriyle son haftalarda sert biçimde yükseldi. LME’de 24 saatte fiyatlar yaklaşık yüzde 250 yükseldi.
Dünyanın en büyük nikel ihracatçılarından olan Endonezya bu sene üretimin artırılacağını bildirdi. Güneydoğu Asya’daki üretici ülkelerin 400 bin tonluk ek üretim yapacağı belirtiliyor.
Sumitomo Metal Mining bu hafta yaşanan yükselişin teknik faktörlerden kaynaklandığını ve fiyatların yakında istikrara kavuşacağını belirterek “Arz-talep dengesi yılın ikinci yarısında normalleştikçe fiyatlar da stabilize olacaktır” değerlendirmesini yaptı.
SHFE’de Mart vadeli nikel kontratı yüzde 13.5 düşüşle ton başına 220 bin Yuan’dan (34,807 dolar) işlem gördü.