  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Aşırı yükselmişti: Fiyatları geriliyor!
Ekonomi

Aşırı yükselmişti: Fiyatları geriliyor!

Açıkta yaşanan sıkışma dolayısıyla dün ton başına 100 bin doları aşan nikel düşüşe geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 13:10:00 -
Aşırı yükselmişti: Fiyatları geriliyor!

Küresel nikel fiyatlarındaki sert yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Dün nikel fiyatlarının ton başına 100 bin doları aşmasının ardından Londra Metal Borsası’nda (LME) İşlemler durdurulmuştu.

Nikel fiyatları en büyük üreticilerden olan Rusya’da arzın azalacağı endişeleriyle son haftalarda sert biçimde yükseldi. LME’de 24 saatte fiyatlar yaklaşık yüzde 250 yükseldi.

Dünyanın en büyük nikel ihracatçılarından olan Endonezya bu sene üretimin artırılacağını bildirdi. Güneydoğu Asya’daki üretici ülkelerin 400 bin tonluk ek üretim yapacağı belirtiliyor.

Sumitomo Metal Mining bu hafta yaşanan yükselişin teknik faktörlerden kaynaklandığını ve fiyatların yakında istikrara kavuşacağını belirterek “Arz-talep dengesi yılın ikinci yarısında normalleştikçe fiyatlar da stabilize olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

SHFE’de Mart vadeli nikel kontratı yüzde 13.5 düşüşle ton başına 220 bin Yuan’dan (34,807 dolar) işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay