Aşırı yorgunluk kanser belirtisi



Yorgunluk, aşırı fizikî ve ruhî gerginlikten vücudu korur ve stresin yol açabileceği hastalıkların gelişimini önler. Bu yönüyle faydalıdır. Sizi dinlenmeye yöneltir ve dinlenirsiniz, vücut kendini toparlar. Ancak, kronik yorgunluk çeken birisi dikkatini toplayamaz. Sıkıntılı, endişeli, kaygılı ve öfkeli olur. İşinde hata yapma ihtimali çoğalır ve çalışma saatleri düzensiz olan mesleklerde, bu durum ciddi sonuçlara yol açar.



Pek çok hastalığın ilk belirtisi yorgunluktur. Bilhassa aniden ortaya çıkan yorgunluğa dikkat etmek gerekir.



Meselâ şeker hastalığının ilk belirtisi; yorgunluk ve halsizliktir. Glikozun kaslarda enerjiye dönüşebilmesi için, kanda yeterli miktarlarda insulin bulunması gerekir. Şekeri olanlarda insulin yetersizdir ve enerjiden yoksun kalan hasta kendini sürekli yorgun hisseder. Vakit geçirmeden kan testi yaptırması iyi olur.

Bir diğer belirti kalp hastalığına işaret eder. Kalbi olanlarda nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı olur. Enerji düşer. Bu hem anemide hem de kalp yetersizliğinde görülen ortak özelliktir. Her iş nefes nefese yapılır hale gelir. Rahat yürünebilen mesafe kısalır, çıkılabilen basamak sayısı azalır. Nefes darlığı ve yorgunluk kişiyi durmaya ve dinlenmeye zorlar.

Aşırı yorgunluk hali, depresyona işaret edebilir.



Farkedilmeden uzun süre sinsice seyreder. İnsan isteksiz ve mutsuzdur. Sabahları yorgun uyanır.

Yorgunluk kanser belirtisi de olabilir. Kanser olanlarda yorgunluk gözlemlenir. Tedavi esnasında gözlenen yorgunluk, yaşanan psikolojik sıkıntılar, tedavide kullanılan ilaçların yan etkileri, tedavi sırasında ortaya çıkan anemi ve infeksiyonlar gibi ek sıkıntılarla ortaya çıkar. Yorgunluk, en az ağrı kadar ciddi şikayet sebebi haline gelir. Hasta iyileşse bile yorgunluktan kolay kolay kurtulamaz.