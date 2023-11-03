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Dünya Aşırı yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 5 kişi öldü
Dünya

Aşırı yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 5 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-11-03 17:39:00 -
Aşırı yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 5 kişi öldü

İtalya'nın Toskana ve Veneto bölgelerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve taşkınlarda 5 kişi öldü.

İtalya'nın Toskana ve Veneto bölgelerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve taşkınlarda 5 kişi öldü.

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve taşkınlarda, 5 kişinin öldüğünü belirtti.

Giani, Bakanlar Kurulunda Toskana'nın "OHAL" ilan edileceğini belirtti.

Toskana Bölgesi'nde kayıp olduğu belirtilen 1 kişinin kurtarıldığı, bu bölgede halen 3 kayıp olduğu, Veneto Bölgesi'nde de kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Ordu birliklerinin, selden etkilenen bölgelere yardım çalışmalarına katıldığı bildirildi.
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Toskana'da 40 bin kişiye elektrik verilemiyor.

Selden en çok etkilenen Toskana Bölgesi'ndeki Prato kentinin belediye başkanı Matteo Biffoni, hava şartlarının kötüleşeceğini belirterek, halka dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

Bisenzio Nehri'nin taşması nedeniyle bölgede pek çok tarım arazisi ve yerleşim yeri su altında kaldı. (İLKHA)

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