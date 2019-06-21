Aşırı terlemeye botoks ile çözüm

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Ünal, yaz aylarında en çok şikayet edilen konuların başında gelen terleme sorununun botoks yöntemi ile 10 dakika gibi kısa bir sürede tedavi edilebildiğini söyledi.

Terlemenin vücut sıcaklığını sabit tutmaya yarayan fizyolojik fonksiyonlardan biri olduğunu dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Ünal, vücudun yapmış olduğu bu doğal eylemin aşırı şekilde görülmesinin ise sıkıntı oluşturduğunu belirtti. Op. Dr. Ünal, “Fizyolojik terleme ihtiyacı dışında gelişen ve günlük hayatımızı önemli ölçüde etkileyen aşırı terleme durumuna ’hiperhidroz’ adı verilir. Bu duruma ter bezlerinin aşırı çalışması neden olur. Aşırı terleme cildi tahriş edip, mantar ve enfeksiyonlara neden olabilirken kişinin görüntüsünü, ikili ilişkilerini de olumsuz yönde etkiler” dedi. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen aşırı terlemenin botoks ile tedavi edilebilir bir durum olduğunu belirten Op. Dr. Kerim Ünal, “Botoks ile aşırı terlemenin önüne geçilebilmektedir. Bu tedavi yöntemini özellikle koltuk altı, el ve ayak terlemeleri için uyguluyoruz. Uygulanan bölgede tek seans ile terleme tamamen gideriliyor. Bu yöntemde ince iğneler yardımıyla derinin altına botoks uyguluyoruz. İşlem yaklaşık 10 dakika sürüyor. Herhangi bir anestezi gerektirmeyen tedavinin yan etkisi de bulunmuyor. Tedavinin hemen ardından terleme azalmaya başlıyor bir hafta sonra ise terleme duruyor. Botoks uygulaması sonrasında uygulama yapılan bölgede aşırı terleme engelleneceğinden ter kokusu da ortadan kalkıyor. Kişiye göre değişmekle birlikte 6 ay kalıcılığı sürüyor” ifadelerini kullandı.

Ağrısız ve konforlu bu yöntem ile kişinin işlem sonrası normal hayatına devam edebildiğini söyleyen Ünal, kışın aşırı terleme azaldığı için botoks tedavisinin bahar ve yaz aylarında yapılmasının daha uygun olduğunu ve işlemden hemen sonra deniz ya da havuza girilmesinin bir sıkıntı oluşturmayacağını da ifade etti.