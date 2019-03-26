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Aşırı terleme nasıl geçer? Aşırı terleme nasıl tedavi edilir?

Daha çok hormonal rahatsızlıkların neden olduğu aşırı terleme durumunda metabolizmayı hızlandıran hastalıklar değerlendirilmelidir. Değişen hormon miktarı terlemeye neden olan en önemli faktördür. Üst solunum yolları ile vücuda giren virüslerde terlemeye neden olur. Beyinin herhangi bir hasara uğraması vücut ısısını etkiler. Bu da özellikle baş bölgesinde terleme gibi belirtilerle kendini gösterir. Peki aşırı terleme nasıl tedavi edilir? Aşırı terleme nasıl geçer?

26 Mart 2019 Salı 13:12
Aşırı terleme nasıl geçer? Aşırı terleme nasıl tedavi edilir?

Daha çok hormonal rahatsızlıkların neden olduğu aşırı terleme durumunda metabolizmayı hızlandıran hastalıklar değerlendirilmelidir. Değişen hormon miktarı terlemeye neden olan en önemli faktördür. Üst solunum yolları ile vücuda giren virüslerde terlemeye neden olur. Beyinin herhangi bir hasara uğraması vücut ısısını etkiler. Bu da özellikle baş bölgesinde terleme gibi belirtilerle kendini gösterir. Peki Aşırı terleme nasıl geçer?

Terleme, vücut sıcaklığını dengede tutmak ve kontrol etmek için vücudun doğal bir tepkisidir. Bulunduğunuz ortamdaki sıcaklık gece boyunca yükselirse vücuttaki fazla sıcağı atmak için terleyebilirsiniz. Ter, cildin alt deri tabakasında bulunan bezler tarafından üretilir. Tüm vücutta bulunmasına rağmen alın, koltukaltı, avuç içi ve ayak tabanında bir hayli fazla ter bezi bulunur. Terlemenin normal nedenleri arasında sıcak hava, aşırı fiziksel aktivite, baharatlı yemekler yemek ve duygusal stres vardır. Fakat özellikle gece oluşan aşırı ve anormal terlemeye neden olabilen bazı sağlık durumları da vardır. Gece uyurken terleme kadın, erkek, çocuk, bebek her yaşta ve her cinste görülebilen bir durumdur.  Hatta uyurken aşırı terleme de yaşanabilir. Uyurken terlemenin uyunulan ortamın sıcak olmasından başka nedenleri de vardır, işte uyurken, gece uykuda terleme nedenleri

- Yaz aylarında bireylerin terlemesi oldukça normal bir durumdur; ancak yılın her dönemlerinde görülen terleme durumlarının altında çeşitli nedenler yatabilmektedir. Eğer terleme sorununuz varsa, bu normal mi değil mi bunun ayrımını yapmanız gerekmektedir. Yapısal olarak bazı kişiler normalden daha fazla terleyebilirler; ancak normalde aşırı terlemesi olmayan bir insan birdenbire terlemeye başlamışsa, bu durumun altında yatan bazı hastalıklar olabilir.

-  Diyabet hastalığı. Diyabet şeker hastaları normal insanlardan daha fazla terleyebilirler.

-  Tiroid hastalığı. Tiroid hastaları, hastalıktan kaynaklı olarak tez canlı ve sinirli bir yapıda olabiliyorlar. Buna ek olarak, aşırı terlemektedirler. Eğer el ve ayak terlemeleriniz varsa tiroid hormonlarınızı kontrol ettirmeniz tavsiye edilmektedir.

-  Kadınlarda menopoz ve menopoz öncesinde ani gelişen aşırı terleme, önemli bir sorundur. Birçok kadın için menopoz süreci aşırı terleme sorunu ile kendini gösterebilir.

-  Bununla beraber bazı metabolik hastalıklar, hormon ya da stres belirtileri de aşırı terlemeye yol açmaktadır.

Aşırı terleme nasıl tedavi edilir?

Gece terlemesi yaşama durumunuz süreklilik kazandıysa, uykunuzu bölüyorsa, ateş ya da kilo kaybı gibi belirtilerle karşı karşıyaysanız bir doktor kontrolüne görünmenizde fayda vardır. Lokal olarak koltuk altında terleme sorunu yaşıyorsanız, bir dermatoloji uzmanına gözükmenizde yarar vardır. Koltuk altı terleme sorunu çeşitli kremlerle çözülebileceği gibi bölgeye dermatologlar tarafından operasyon uygulaması yapılması da gerekebilir.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:12
  1. aşırı terleme nasıl tedavi edilir?
  2. Aşırı terleme nasıl geçer?
  3. uyurken
  4. gece uykuda terleme nedenleri

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