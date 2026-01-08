  • İSTANBUL
Dünya Aşırı sıcaklar sonrası orman yangını alarmı! O ülke diken üstünde
Dünya

Aşırı sıcaklar sonrası orman yangını alarmı! O ülke diken üstünde

Aşırı sıcaklar sonrası orman yangını alarmı! O ülke diken üstünde

Aşırı sıcak hava dalgasının etkili olduğu Avustralya’da orman yangını riski en üst seviyeye çıkarıldı. Güneydeki Victoria eyaletinde alarm seviyesi “felaket” olarak ilan edilirken, yüzlerce okulun kapatılacağı açıklandı.

Aşırı sıcaklar Avustralya genelinde hayatı zorlaştırırken, ülke bir kez daha büyük bir yangın tehdidiyle karşı karşıya... BBC'nin haberine göre yetkililer, ülkede Queensland eyaleti hariç tüm eyalet ve bölgelerde "şiddetli" ve "aşırı" seviyelerde sıcak hava dalgası uyarısı yaptı.

 

Felaket yaklaşıyor

Victoria'da yarın için yangın tehlikesi en yüksek aşama olan "felaket" düzeyine çıkarıldı ve açık alanlarda ateş yakılmasının tamamen yasaklandığı duyuruldu.

 

Eyalette yaklaşık 450 okul ve çocuk bakım merkezinin, artan yangın riski gerekçesiyle yarın geçici olarak kapatılacağı kaydedilirken Victoria ve New South Wales eyaletlerinde yangınlarla mücadele edildiği bildirildi.

 

Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Angus Hines, yarın hava sıcaklığının zirveye ulaşacağını belirterek, ülkenin güneyinin neredeyse tamamı için çok sıcak bir gün olacağına işaret etti.

 

Victoria'nın Melbourne kentinde dün hava sıcaklığının 6 yılın en yüksek seviyesi olan 41 dereceye, Adelaide kentinde de 43 dereceye ulaştığı bildirilmişti. Başkent Canberra'da da hava sıcaklığı 37 derece ölçülmüştü.

