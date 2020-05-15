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Ekonomi

Aşırı sıcaklar hububat üretimini olumsuz etkileyecek

Balıkesir’in Manyas ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarının hububat üretimini olumsuz etkileyeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:59:41 -
Aşırı sıcaklar hububat üretimini olumsuz etkileyecek

Balıkesir’in Manyas ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarının hububat üretimini olumsuz etkileyeceği açıklandı.


Manyas’ta geçtiğimiz haftalar da rüzgarla birlikte yağan yağmurlar sonrası hububatların yattığını, şimdi de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hububatta verimi düşüreceği açıklandı. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç yaptığı açıklamada "Malumumuz olduğu üzere bu yıl bölgemiz de yağış az, kar yağışı da olmadı. Bir de geçtiğimiz haftalarda yağan rüzgarla karışık yağmurlar ağırlıklı olarak arpa olmak üzere başakları ağır olan buğdayları da yere yatırdı. Şimdi de normallerin üzerinde bir sıcaklık yaşıyoruz, şimdi hububatta tane yapma dönemi, bu sıcaklar da başaklarda ki taneler yanar, gelişimi durur ve bu da ister, istemez verim kaybına yol açar” dedi.Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, Manyas’ta 100 bin dekar alana yakın hububat ekimi yapıldığını açıkladı.

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